Il tabellone completo degli ottavi di finale

Si è svolto a Nyon, in Francia, il sorteggio degli ottavi di Champions League che si disputeranno con gare d’andata fra il 14 e il 22 febbraio e ritorno fra il 7 e il 15 marzo.

Urne benevole per le tre squadre italiane che si sono qualificate al secondo turno. L’Inter se la vedrà con il Porto (Portogallo), il Milan con gli inglesi del Tottenham allenati da Antonio Conte e il Napoli con l’Eintracht Francoforte, detentore del titolo di Europa League.

Il quadro completo:

RB Lipsia (Ger) – Manchester City (Ing);

Bruges (Bel) – Benfica (Por);

Liverpool (Ing) – Real Madrid (Spa);

Milan (Ita) – Tottenham (Ing);

Inter (Ita) – Porto (Por);

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, a Sky ha detto: “Ci prepareremo al meglio: passare il girone era un obiettivo, non un traguardo, e siamo pronti a stupire ancora. La squadra è matura per puntare lontano. Rispettiamo il Tottenham, Conte conosce il nostro calcio e non sarà facile ma dobbiamo pensare in grande ed essere ambiziosi, possiamo essere positivi. Il Milan può essere all’altezza di questo turno”.

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter: “Sono di natura ottimista, ho grande rispetto per il Porto che è arrivato primo nel suo girone. Con Sergio Conceicao siamo stati compagni di squadra, sta facendo un ottimo lavoro, ho visto la partita contro l’Atletico ed è una squadra che gioca bene, crea tanto. Ma anche noi possiamo lavorare al meglio per queste due partite, speriamo di essere in forma quando arriveranno”.

“Sarà molto difficile, da preparare al meglio, da metà campo in avanti loro sono molto pericolosi – ha aggiunto ai microfoni di Sky – Noi stiamo prendendo troppi gol, dobbiamo lavorarci, dobbiamo migliorare su tutto se vogliamo continuità ed equilibrio di squadra”.

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter: “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il Psg ci può far piacere. Comunque l’Eintracht Francoforte è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile”.