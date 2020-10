Una guida completa

Il bollettino MAV è un metodo di pagamento mediante avviso e indica una procedura interbancaria di tipo standard che comporta il trasferimento di una determinata somma dalla banca del debitore alla banca del creditore.

Questa tipologia di bollettini presentano un codice identificativo composto da 17 cifre, che permettono di individuarlo e differenziarlo dagli altri bollettini, in maniera univoca. All’interno del bollettino MAV sono riportate una serie di informazioni necessarie per la buona riuscita della procedura bancaria come la casuale, i dati anagrafici del debitore, la data di scadenza e così via.

Il bollettino bancario MAV offre un’ampia flessibilità perché può essere pagato anche in una banca diversa da quella dove è attivo il conto del debitore, tramite la propria app home banking o tramite i servizi di pagamento online.

Come pagare un bollettino MAV online

Ci sono tante modalità di pagamento per i bollettini MAV: ci si può recare direttamente allo sportello del proprio istituto di credito e versare la somma dovuta, oppure procedere con il pagamento del MAV online.

Scegliere di effettuare il pagamento del mav online è una soluzione comoda e veloce per tutti coloro che non hanno tempo di passare in banca e attendere in fila. Il pagamento online è sicuro, grazie ai numerosi servizi di pagamento online che permettono di effettuare in modo veloce i pagamenti tramite carta di credito o PayPal.

In questo caso, a chi effettua il pagamento online verrà elaborata una ricevuta che bisogna stampare e conservare come prova del versamento andato a buon fine.

Pagamento MAV online: cosa pagare

Il bollettino MAV consente di pagare istituzioni pubbliche, società finanziarie, amministratori condominiali e compagnie assicurative. Nello specifico, attraverso questa tipologia di bollettino, è possibile effettuare il pagamento relativo a:

Tasse e imposte

Contributi ad enti pensionistici

Rate di mutui e finanziamenti

Rate universitarie

Rate condominiali.

Bollettino MAV online: gli elementi da inserire

All’interno di un bollettino MAV ci sono numerose informazioni, alcune contenenti anche nei bollettini RAV. Quando si effettua un pagamento del MAV online è necessario prestare attenzione alle informazioni da inserire, nello specifico: l’importo da pagare, la causale, i dati del beneficiario, il codice MAV identificativo a 17 cifre.

Bollettino MAV: costi di commissione

Sia se il bollettino viene pagato nella propria banca, tramite qualsiasi sportello o utilizzando un servizio di pagamento online, non verrà applicata alcuna commissione o spesa alla transazione. Una piccola commissione verrà applicata se il pagamento viene effettuato presso la Posta.

Bollettino MAV e RAV: quali sono le differenze

Sia i bollettini MAV che RAV sono emessi da banche e istituti di credito. I MAV permettono di effettuare pagamenti a distanza, mentre i RAV permettono di pagare delle somme iscritte a ruolo.

L’acronimo RAV sta per Ruoli Mediante Avviso e questa tipologia di bollettino bancario è utilizzata per pagare, ad esempio, una tassa di iscrizione ad un albo professionale, una concessione governativa e così via. Nello specifico, con i bonifici bancari RAV è possibile effettuare il pagamento di: