Alcuni rumors parlano di nuovi stock pronti a breve

Era il 19 novembre 2020 ed il mondo si preparava all’arrivo sul mercato dell’ultima scintillante versione della console Sony. Ma, a distanza di poco più di tre mesi, come sono andate le cose?

PlayStation 5, una storia che viene da lontano

La prima console della storia si chiama Magnavox Odyssey, datata 1972. Come possiamo ben immaginare, i primi giochi erano davvero semplici, soprattutto nella grafica, e non era di certo possibile combattere orde di nemici, giocare alla roulette o costruire imperi: il pixel la faceva da padrone nel gioco del tennis, in cui due lineette si sfidavano a mandare da una parte all’altra dello schermo un puntino.

Da allora l’evoluzione nel settore è stata mastodontica. La progenitrice Nintendo ha pian piano spalancato le porte a due grandi discendenti: PlayStation prima (la PlayStation 1 arrivò sul mercato il 3 dicembre 1994) ed XBox poi, con quest’ultima che è la risposta della Microsoft (datata novembre 2001) al colosso Sony.

Cosa aspettarsi dalla next-generation?

Ci basta dare un fugace sguardo ai giochi in uscita per next-generation e confrontarli con i loro predecessori, usciti anche solo pochi anni prima, per capire che la differenza c’è, sia nella grafica che nelle azioni stesse che si possono compiere in-game.

Per fare un esempio, uno dei giochi più attesi è senza dubbio GTA VI, della casa di produzione Rockstar Games, celebre per i precedenti capitoli della saga. Se già GTA San Andreas rappresentava un vero gioiello al tempo dell’uscita, con GTA V (pubblicato per PS3 e PS4) è stato da subito ovvio che l’asticella si era notevolmente alzata, sia in termini di grafica che di esperienza. Viene da sé che, con il VI, ci si può aspettare un ulteriore miglioramento.

Il mistero della PlayStation 5

A distanza di mesi, come vanno le cose in casa Sony? I primi rumours parlavano di un prezzo tutto sommato accessibile: 499 Euro per la versione con lettore Blu-Ray, poi confermato all’uscita della console.

Forse proprio il fattore prezzo ha giocato un ruolo fondamentale nell’aumento di una richiesta già di per sé alle stelle, come accade per ogni nuova uscita in ambito tecnologico, soprattutto se di questo tenore. Poi, come tutti possiamo ben immaginare, la situazione attuale ha fatto il resto, rallentando produzione e distribuzione.

A causa di ciò molti acquirenti sono rimasti a bocca asciutta, con persone che hanno visto letteralmente scomparire il proprio desideratissimo acquisto proprio mentre lo inserivano nel loro carrello online.

PlayStation 5, come comprarla?

Non disponibile. Questo è quello che molti impazienti gamer leggono sui vari siti quando cercano di acquistare la nuova console Sony. Cosa fare, allora?

Alcuni rumors parlano di nuovi stock pronti a breve, ma purtroppo dobbiamo dirvelo chiaramente: la lista delle prenotazioni è davvero lunga. Consigliamo innanzitutto di affidarsi ai rivenditori più noti ed affidabili (GameStop, Unieuro, Euronics e simili), per evitare possibili truffe. Poi, se si può, bisogna prenotare e… aspettare! Ma, d’altronde, l’attesa non aumenta il piacere?