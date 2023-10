Spunta un quarto nome dalle anticipazioni di Fabrizio Corona sul caso scommesse. Dopo aver anticipato il coinvolgimento di Fagioli, Tonali e Zaniolo, l’ex re dei paparazzi ha annunciato che nella vicenda sarebbe coinvolto anche Nicola Zalewski. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’esterno della Roma, ma l’impressione è che lo scandalo potrebbe allargarsi ancora nei prossimi giorni e toccare altri volti noti del campionato italiano.

Le liste sui social

E non è finita: come sempre accade ci sono in giro per i social delle liste di giocatori coinvolte, fake news (vere e proprie) che coinvolgerebbero giocatori di Inter, Milan, Lazio, Roma, Juventus e anche squadre minori come l’Empoli. Notizie assolutamente false e non confermate. L’impressione generale è che la cosa stia andando fuori controll.

Corona non perdona

Quello che è certo è che Fabrizio Corona non smette di fornire informazioni, grazie ad una talpa (pare) infiltrata nell’ambiente del calcio romano. Dopo Fagioli, tirato in ballo già ad agosto, e le anticipazioni sul coinvolgimento di Tonali e Zaniolo confermato dal blitz della Digos di Firenze e della polizia di Torino a Coverciano, l’ex re dei paparazzi ora punta il dito contro il laterale della Roma Nicola Zalewski. Al netto di conferme ufficiali che ancora non ci sono, si tratterebbe del quarto calciatore toccato dallo scandalo. E potrebbe anche non essere l’ultimo.

Anche la mamma di Zaniolo coinvolta?

“Anche la mamma di Zaniolo aveva un ruolo da protagonista nel giro di scommesse del figlio”. E’ quanto avrebbe detto la cosiddetta “fonte” a Fabrizio Corona, stando a nuove rivelazioni riportate sul sito Dillingernews.it, in cui l’ex agente fotografico sta pubblicando in questi giorni dettagli e nomi sul nuovo fronte del calcioscommesse, su cui indagano i pm torinesi. Quello che Corona chiama “l’informatore” o la “gola profonda” gli avrebbe detto che Francesca Costa, madre dell’ex attaccante della Roma, avrebbe gestito “gli affari del figlio” e che sarebbe stata “a conoscenza di tutto”. Nel testo riportato sul sito si legge anche, a proposito delle “informazioni fornite dalla fonte di Fabrizio”, questo passaggio, sempre riferito alla presunta ‘talpa’: “una gola profonda nella Figc?”. Oggi l’ex agente fotografico dovrebbe fare anche il nome di un quarto giocatore coinvolto nel presunto scandalo.