La classifica

TgCom24 ha diffuco la classifica dei senatori più ricchi d’Italia. In testa alla lista troviamo Matteo Renzi, che per il 2022 ha dichiarato entrate per la considerevole cifra di 3 milioni e 217mila euro.

Renzo Piano

Una sorpresa nella classifica è la caduta di Renzo Piano dal primo posto. L’archistar e senatore a vita, noto per le sue opere iconiche, ha registrato un calo nel reddito, passando dai 6,3 milioni del 2021 ai 2,9 milioni nel 2022. Una diminuzione significativa.

Giulio Tremonti

Al terzo posto della classifica troviamo Giulio Tremonti, ex ministro ed esponente di FdI. Se nel 2021 aveva dichiarato un reddito di 1,6 milioni, nel 2022 ha registrato un notevole aumento, salendo a 2,6 milioni di euro

La classifica provvisoria

Va notato che la classifica, soprattutto ai vertici, è ancora provvisoria. Le dichiarazioni di reddito di figure influenti come Antonio Angelucci, imprenditore nel settore della Sanità ed editore di Libero, il Giornale e Il Tempo, sono ancora in attesa di essere divulgate. Nel 2021 aveva dichiarato oltre 4 milioni e mezzo, e se confermate, potrebbero spostare gli equilibri, scalzando Renzi dalla prima posizione. Allo stesso modo, le dichiarazioni di Giulia Bongiorno, avvocato, che lo scorso anno dichiarava poco meno di 3 milioni di euro, sono attese per una valutazione completa della situazione.