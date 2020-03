Misure ancora più rigide per contenere l'epidemia di coronavirus

«Ora è il momento di compiere un passo in più: quello più importante. L’Italia rimane un’unica zona protetta ma ora è il momento di chiudere le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi che vendono generi alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie».

Così il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in un intervento andato in onda su Facebook e rimbalzato in tutti i canali televisivi.

«Dobbiamo limitare gli spostamenti. È importante essere consapevoli che l’effetto di questo grande sforzo potremo vederlo nelle prossime settimane. Dovremo attendere un paio di settimane», ha precisato Conte. «Non c’è bisogno di nessuna corsa per acquistare generi alimentari», ha aggiunto.

«Sto per nominare un commissario delegato – ha proseguito Conte – per potenziare la risposta delle strutture sanitarie. Sarà un commissario che avrà pieni poteri di deroga e che lavorerà per rafforzare la distribuzione di attrezzature per la terapia intensiva. Nominerò Domenico Arcuri».

Il premier ha concluso così il suo annuncio: «Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani. Insieme ce la faremo».

IL VIDEO: