Bimbo cade da un palazzo di 5 piani, preso al volo dal vicino di casa (VIDEO)

Redazione di

21/07/2020

In Cina un bambino, uscito dalla finestra della sua stanza, è precipitato da un palazzo di cinque piani ma è stato salvato miracolosamente dal vicino di casa. L’incidente è avvenuto a Huai’an, nella provincia cinese del Jiangsu. Il piccolo di due anni si trovava da solo in casa e ha usato uno sgabello per arrampicarsi dalla finestra. La scena è stata ripresa da un testimone e il video è naturalmente diventato virale sui social media: si osserva il bambino appeso dalla sporgenza di un balcone che, a un tratto, perde la presa e cade giù. Fortunatamente il piccolo è atterratto su una coperta posta su una vetrata e poi è rimbalzato tra le mani del vicino di casa, di nome Li Dehai. L’uomo ha raccontato: «Dopo avere visto il bambino appeso lì, ho afferrato una delle mie coperte e in quattro eravamo pronti per prenderlo al volo. Ho poi notato la vetrata e ho temuto che potesse ferirsi se fosse caduto lì, per cui ho messo una coperta più spessa». Si è poi messo su uno sgabello con entrambe le braccia distese per afferrare il piccolo. Portato in ospedale, il bambino non ha subito lesioni gravi ma solo qualche livido al braccio. Il vicino di casa, invece, ha ricevuto un encomio ufficiale da parte delle autorità locali. IL VIDEO:

IL VIDEO: