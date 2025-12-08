Il caso shock in Cina riapre il dibattito sull’uso degli animali nei circhi e negli zoo

È successo tutto in pochi secondi: un orso nero si è scagliato contro il suo addestratore, mandando nel panico decine di visitatori. Ma cosa ha scatenato la furia dell’animale?

Secondo quanto riportato dalla stampa locale cinese, l’attacco è avvenuto allo Hangzhou Safari Park, nella provincia orientale dello Zhejiang, sabato scorso. L’orso, un esemplare nero asiatico, stava per entrare in scena durante uno spettacolo, quando è stato improvvisamente sopraffatto dall’odore del cibo.

L’addestratore stava trasportando una borsa piena di carote e mele, che avrebbe dovuto utilizzare come premio durante la performance. Ma l’animale, affamato e probabilmente stressato, ha perso il controllo.

Attacco improvviso davanti ai visitatori

Le immagini, riprese da alcuni presenti e circolate rapidamente sui social cinesi, mostrano il momento in cui l’orso si avventa sull’uomo, lo spinge a terra e lo immobilizza. I visitatori assistono terrorizzati, mentre il personale dello zoo interviene freneticamente per liberare il domatore.

In una scena al limite del surreale, alcuni operatori tentano di allontanare l’orso utilizzando oggetti di fortuna: una sedia, un bastone di bambù e perfino un canestro da basket. L’animale, in stato di agitazione, oppone resistenza.

L’intervento dura 40 secondi ma l’orso attacca di nuovo

Dopo circa 40 secondi di lotta, il personale riesce a trascinare via l’orso. Ma appena rilasciato, l’animale si lancia in un secondo attacco contro lo stesso addestratore, rischiando di farlo cadere di nuovo. Un altro orso, tenuto al guinzaglio e presente sul palco, viene rapidamente allontanato per evitare ulteriori incidenti.

In mezzo al caos, anche un pappagallo che faceva parte dello spettacolo è stato coinvolto involontariamente: è stato visto posarsi sul braccio di un lavoratore mentre cercava di aiutare l’addestratore aggredito.

Nessun ferito ma lo spettacolo viene sospeso

Nonostante la drammaticità dell’evento, lo zoo ha dichiarato che né l’animale né il domatore hanno riportato ferite gravi. In una nota ufficiale, la direzione ha comunicato che i due si sarebbero “riappacificati” dopo l’accaduto.

Lo spettacolo con l’orso nero è stato sospeso e la direzione ha promesso una revisione completa delle procedure di sicurezza. “Monitoreremo attentamente l’animale coinvolto, per garantire il suo benessere fisico e psicologico”, si legge nel comunicato dello zoo.

Il dibattito sull’uso degli animali nei circhi e negli zoo

L’incidente ha immediatamente acceso un acceso dibattito in Cina, anche sui social, riguardo l’uso di animali selvatici per intrattenimento. Molti utenti hanno espresso preoccupazione per le condizioni di vita degli animali negli zoo e per il rischio che questi spettacoli rappresentano per il pubblico e il personale.

Lo zoo ha chiesto scusa ai visitatori per aver causato una “esperienza negativa” e ha dichiarato di voler migliorare la risposta alle emergenze e garantire ambienti più sicuri sia per gli animali che per i lavoratori.

Precedenti tragici: il caso di Shanghai nel 2020

Questo non è il primo caso di aggressione da parte di orsi in un parco zoologico cinese. Nel 2020, un custode è stato ucciso da un gruppo di orsi neri nello Shanghai Wild Animal Park, sotto gli occhi dei visitatori. In quel caso, l’uomo stava lavorando in una sezione a cielo aperto riservata ai grandi carnivori, un’area in cui gli animali si muovono liberamente e vengono osservati dai turisti.

Curiosità: perché gli orsi neri possono essere pericolosi?

Gli orsi neri asiatici, detti anche “orsi dal collare”, possono sembrare docili ma mantengono istinti selvatici molto forti. Possono raggiungere i 150 kg di peso e, se provocati o stressati, reagire in modo aggressivo. Nonostante vengano spesso addestrati per spettacoli, non perdono mai del tutto il loro comportamento istintivo. Secondo molti etologi, l’addestramento basato su premi alimentari può essere controproducente se l’animale è affamato o agitato. In ambienti chiusi e affollati, i segnali di stress possono essere difficili da riconoscere in tempo.

Approfondimento

Incontro ravvicinato con un orso: come comportarsi

Trovare un orso durante un’escursione può essere spaventoso, ma il comportamento corretto è fondamentale per evitare rischi. Prima di tutto, mantenere la calma e non correre: l’orso potrebbe interpretarlo come una minaccia o un invito all’inseguimento. Parlare a voce bassa e indietreggiare lentamente senza mai voltargli le spalle. Evitare di fissarlo negli occhi e di alzare le braccia bruscamente. Se l’animale si avvicina, rimanere fermi e fargli capire la propria presenza senza aggressività. Mai tentare di nutrirlo o fotografarlo da vicino. Avvisare subito le autorità forestali dell’avvistamento.