Un veterinario di 53 anni in Cina ha mostrato sintomi precoci di nausea e vomito un mese dopo aver dissezionato due scimmie morte all’inizio di marzo.

I suoi familiari sono al sicuro dal virus.

Un veterinario, che vive a Pechino, è il primo caso di infezione umana in Cina con il virus Monkey B (BV) – vaiolo delle scimmie – ed è morto. Inoltre, un’altra persona contagiata dal virus è stata registrata in Texas, negli Stati Uniti d’America.

Il Global Times, citando il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha riferito che il veterinario 53enne ha manifestato sintomi precoci di nausea e vomito un mese dopo aver dissezionato due scimmie morte all’inizio di marzo. L’uomo è stato curato in diversi ospedali ed è deceduto il 27 maaggio scorso. I familiari del veterinario, invece, stanno bene.

L’uomo lavorava per un ente che si occupa di ricerca sui primati non umani. Il Global Times ha dichiarato che non ci sono state precedentemente infezioni da BV fatali o anche clinicamente evidenti in Cina. Quindi, il caso del veterinario è il primo caso di infezione umana con BV identificato nel Paese asiatico.

I ricercatori hanno raccolto il liquido cerebrospinale del veterinario ad aprile e il mese dopo è stata riscontrata la positività al BV.

CASO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA

Un caso di persona infettata dal virus del vaiolo delle scimmie è stato rilevato anche nello stato americano del Texas, come affermato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

«I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e il Dipartimento dei servizi sanitari statali del Texas hanno confermato il 15 luglio un caso di vaiolo umano in un residente negli Stati Uniti che ha recentemente viaggiato dalla Nigeria», ha affermato il CDC in un comunicato stampa.

L’individuo infetto è attualmente ricoverato nella città di Dallas: ha viaggiato da Lagos, in Nigeria, a Dallas con una sosta ad Atlanta, e i funzionari sanitari stanno lavorando per individuare i passeggeri delle compagnie aeree e altri che potrebbero avere avuto contatti con il contagiato.

Il vaiolo delle scimmie è una malattia virale rara ma potenzialmente grave che, in genere, comincia con una malattia simil-influenzale e con il gonfiore dei linfonodi e progredisce in un’eruzione cutanea diffusa sul viso e sul corpo. La maggior parte delle infezioni dura 2-4 settimane. Il vaiolo della scimmia appartiene alla stessa famiglia del virus del vaiolo ma causa un’infezione più lieve.