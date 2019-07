Evento Enel

È partito il countdown alla Maratona dles Dolomites – Enel di domenica 7 luglio.

I 9.000 partecipanti si sfideranno su alcuni dei passi dolomitici, che hanno fatto la storia del ciclismo italiano: Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola. La partenza avviene come ormai di consueto alle 6,30 da La Villa, mentre l’arrivo è a Corvara. Tre i percorsi in cui si snoda la corsa: Lungo di 138 km e 4230 mt. di dislivello, Medio di 106 km e 3130 mt. di dislivello e Sella Ronda di 55 km e 1780 mt. di dislivello. I passi, ormai è una regola accertata, sono rigorosamente chiusi al traffico. Percorrere le mitiche strade che hanno fatto la storia del ciclismo senza l’assillo delle auto e delle moto è di una bellezza senza pari.

I partecipanti italiani sono in maggioranza con 4.500 iscritti, seguiti da Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Danimarca e Belgio. A sfidarsi ci saranno inoltre partecipanti provenienti da Cina, Russia, Messico, Australia e Brasile.

Non mancheranno i personaggi provenienti dal mondo dello sport e dell’imprenditoria. Tra questi Paolo Bettini, Davide Cassani, Federico Pellegrino, Filippo Pozzato, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Sofia Goggia, Carlo Checa, Kristian Ghedina e Maria Canins. Non mancheranno Nicola Savino di Radio Deejay, Vittorio Brumotti e la madrina di questa edizione, Martina Colombari. Il gruppo di industriali ed imprenditori quest’anno sarà composto da Matteo Arcese (Arcese Trasporti), Francesco Starace (Enel), Fausto Pinarello (Pinarello), Laura Colnaghi (Carvico), Emilio Mussini (Panaria Group), Giovanni Bruno (Sky) e Alberto Sorbini (Enervit).

Il tema di questa edizione è Duman (domani in lingua ladina). Si vuole dedicare la Maratona dles Dolomites – Enel 2019 ad un domani rivolto soprattutto a Madre Terra che abbiamo messo in seria difficoltà senza renderci conto che così facendo stiamo mettendo in difficoltà noi stessi. Ma vogliamo essere ottimisti, perciò guardiamo al domani pensando che già oggi dobbiamo e possiamo fare molto per migliorare questa situazione.

Anche quest’anno la Maratona dles Dolomites – Enel andrà in diretta, ma con una novità: l’evento andrà in onda su RAI 2 e non su RAI 3, dalle ore 06.15 alle ore 12.00.