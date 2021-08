Il dramma della gente in fuga dai talebani

Alcune persone sono precipitate da un aereo impegnato nelle evacuazioni da Kabul, la capitale dell’Afghanistan caduta in mano ai talebani.

Un filmato mostra varie persone mentre saltano a bordo di un aereo dell’aeronautica militare statunitense in fase di decollo da una pista dell’aeroporto. E altre immagini documentano che almeno due persone sono precipitate dal cielo. Non è stato confermato se le due situazioni siano associate o se il velivolo dell’aeronautica statunitense stesse per decollare quando alcune persone sono saltate.

Un elicottero Apache, però, è stato visto mentre tentava di liberare la pista, affollata di gente del posto che cercava disperatamente di sfuggire dai talebani, per permettere all’aereo americano di decollare.

L’esercito di Washington, comunque, ha sospeso le sue operazioni presso l’aeroporto. Si ritiene che le truppe stiano tentando di liberare l’asfalto della pista dai civili disperati prima di riprendere i voli di evacuazione.

Il magazine britannnico Metro.co.uk ha anche visionato un’immagine che sembra documentare i resti di uno dei corpi caduti dall’aereo. Ma il giornale non è stato in grado di verificare il filmato dei civili che precipitano a terra. Comunque, si stima che almeno cinque persone siano morte nel tentativo di fuggire dai talebani.