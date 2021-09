La confessione a "Verissimo"

Claudio Amendola ha parlato della malattia di Francesca Neri durante Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

L’attore romano, 58 anni, ha anche pianto quando ha visto scorrere le immagini della moglie 57enne: “La nostra è una grande storia d’amore, sono un bravo marito, perché è facile esserlo con una donna così accanto”, ha detto.

Amendola ha anche ricordato quando la moglie lo ha salvato da un infarto avvenuto nel 2017: “Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso. Starle al fianco è stato il mio compito, non è stato difficile. È stato più difficile per lei”.

Sulla malattia di Francesca Neri si sa che è comparsa almeno nel 2015, ovvero quando ne ha parlato per la prima volta, ma non si sa di cosa di tratta. Tuttavia, è una malattia che ha costretto l’attrice a diminuire i suoi impegni artistici e le uscite pubbliche. Alcuni hanno ipotizzato che Francesca Neri abbia la fibromialgia, sindrome cronica e sistemica che è caratterizzata da dolori muscolari diffusi ed è associata ad altre condizioni quali affaticamento, rigidità, insonnia…

Amendola ha anche detto alla Toffanin: “Sto con Francesca da vent’anni, l’amore migliora. Si depura da tante scorie, come la gelosia. Non ha più senso. Adesso se qualcuno corteggia Francesca (a distanza) mi fa piacere, perché vuol dire che sono fortunato io. Impari ad accettare i difetti”.