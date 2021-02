Guida alla creazione dell'avatar

Su Facebook , da alcuni mesi, si può creare un avatar .

, da alcuni mesi, si può . La creazione è semplice: basta utilizzare l’APP dello smartphone.

Come alcuni dei lettori sapranno, su Facebook esiste la possibilità di creare un avatar, ovvero un’immagine che rappresenta la propria utenza nelle comunità virtuali, di cui fanno parte ovviamente anche i social media.

Ma a cosa serve l’avatar? L’obiettivo dell’azienda di Mark Zuckerberg è ringiovanire l’immagine di Facebook per attrarre un pubblico che, giorno dopo, sta ‘fuggendo’ verso altri lidi (come TikTok, ad esempio). Per gli utenti, invece, è un altro modo, molto personalizzabile, per mostrarsi ai propri follower.

Detto ciò, ecco come si crea un avatar. Accediamo a Facebook tramite un dispositivo mobile, clicchiamo sul menù che si trova in altro a destra e clicchiamo su Altro… Dopodiché selezioniamo la voce Avatar e cominciamo a crearne uno.

Dopo la presentazione, quindi, l’applicazione invita a creare l’avatar. Il primo passo è la scelta del colore della pelle (con 30 opzioni). Poi arriva la possibilità di scegliere l’acconciatura, il colore degli occhi, il make-up, la silhouette, l’abbigliamento… finanche le rughe.

Naturalmente, se alla fine della creazione, non si è soddisfatti, niente panico: possiamo tornare indietro utilizzando la freccia in alto a sinistra.

Chi di voi ne ha creato uno? Lasciate un commento, magari con il vostro avatar!