Come evitare insidie e pericoli

Il mondo del Web è estremamente ricco di opportunità per i giocatori d’azzardo, ma è altrettanto ricco di insidie e di potenziali pericoli per l’utente, sia per i propri fondi sia per altre truffe di qualsiasi tipo. Incappare in una di queste truffe non è per nulla difficile, al contrario di quanto si potrebbe pensare: basta una minima svista o disattenzione e si cade nel più banale dei tranelli.

Ciò avviene spesso nel mondo delle scommesse sportive. Siti che si spacciano per ufficiali e attendibili, email promozionali che promettono grandi sconti in esclusiva, e quant’altro: le insidie sono sempre dietro l’angolo e bisogna costantemente tenere le antenne dritte.

Vediamo quali sono le situazioni perfette per cadere in una truffa e soprattutto come evitare le truffe nel mondo delle scommesse online.

Affidatevi soltanto a siti riconosciuti

La prima cosa da fare è assolutamente giocare solo e soltanto su siti ufficiali, riconosciuti e bollati con il marchio ADM, Agenzia Dogane Monopoli, l’ente che permette ad un provider di poter essere attivo in Italia nel mondo del gioco d’azzardo.

Diffidate, dunque, da qualsiasi altro sito. Se non c’è questo logo, sicuramente il sito è illegale e non è abilitato al gioco sul suolo italiano. Se vi giocherete, dunque, potrete incorrere in problematiche serie e al contempo starete regalando denaro a dei potenziali malfattori. Affidatevi per lo più ai migliori bookmakers AAMS e in generale ai bookmakers iscritti ufficialmente nell’albo dell’agenzia.

Attenzione alle email che promettono grandi vincite

Una delle tecniche di truffa più gettonate online è senz’altro lo spoofing, che cerca di adulare l’utente convincendolo a registrarsi su un particolare form di contatto o registrazione, promettendo grandi vincite assicurate e sconti esclusivi. Ricordate: non vi verrà mai regalato nulla, e questo vale anche nel mondo delle scommesse sportive, motivo per cui dovete diffidare da queste email farlocche.

Tali email infatti mirano a catturare i dati scritti dall’utente, ai fini di sfruttare l’identità per altri scopi o di rubare i dati d’accesso a e-wallet e metodi di pagamento vari. Fate molta attenzione: accettate soltanto email che non promettono guadagni esagerati.

Sfruttate soltanto app ufficiali

Scaricate soltanto le app ufficiali dei siti web su cui giocate. Non affidatevi mai a versioni pubblicate su altri siti al di fuori del bookmakers di riferimento: potrebbero essere app dannose e in grado di rubare dati sensibili, come nel caso dello spoofing via email.

Specialmente nel caso di terminali Android, infatti, l’installazione di app di terze parti potrebbe essere davvero pericolosa. Su Android non esistono app per scommesse pubblicate ufficialmente sul Play Store, dunque potreste rischiare di incappare in qualcosa di truffaldino tramite il Web.

Non giocate su siti esteri

Se state provando a giocare su siti esteri, dunque non AAMS, tramite metodi paralleli tornate sui vostri passi e non fatelo mai più. Si tratta di un qualcosa di estremamente illegale e soprattutto potrebbe portarvi all’interno di qualche truffa. Esistono siti web di scommesse esteri che si spacciano per reali, ma in realtà sono coperture per raggiri e truffe. Giocate solo e soltanto su portali italiani, riconosciuti, con il logo ADM/AAMS e iscritti alla Camera di Commercio!