Cosa è necessario sapere

Il Trading Bitcoin è l’alternativa ad acquistare i Bitcoin o altre criptovalute con gli Exchange, di certo il Trading Bitcoin è più tutelato in quanto subisce in modo minore le variazioni di mercato.

Fare trading Bitcoin non è difficoltoso se so si fa con il broker giusto, che sia serio e affidabile, tra i molti broker che abbiamo testato quello con cui ci siamo trovati meglio è eToro, la semplicità d’esecuzione delle piattaforme è veramente incredibile.

Di piattaforme che offrono la possibilità di fare trading sul Bitcoin e altre cripto ce ne sono molti, alcuni hanno delle commissioni più vantaggiose e altri meno, questo vale anche per le certificazioni di sicurezza. Prima di procedere e iscriversi ad un qualsiasi broker di Trading è necessario verificare alcuni aspetti.

Cosa è necessario valutare prima di iscriversi ad un broker di trading online

Prima di capire come fare Trading Bitcoin è necessario valutare gli aspetti delle piattaforme di Trading.

Un broker di Trading online deve assolutamente essere regolamentato dalla CySEC e dalla CONSOB. Questi due enti di controllo finanziario fanno si che il broker segua tutte le regole. In caso contrario questi enti potrebbero anche sospendere il broker in questione.

Un altro aspetto molti importante da non tralasciare è la facilità d’esecuzione, come la piattaforma è stata concepita e la possibilità di iniziare tramite il conto demo.

Oltre a questi punti ce ne sono altri, come il costo delle commissioni, lo Spread la sezione formazione, ma per iniziare è fondamentale che il broker abbia le certificazioni di sicurezza.

Concentriamo ora su cosa sia il Trading Bitcoin

Cos’è il Trading Bitcoin?

Il Trading Bitcoin è un’attività nella quale il trader opera sui movimenti di prezzo della criptovalute, prima del Trading bitcoin questi venivano solo acquistati sugli Exchange, ma in questo modo l’investitore è più esposto e rischia in modo maggiore.

Il Trading Bitcoin è di certo la modalità per investire più sicura, anche perché i broker sono per lo più regolamentati dai maggiori organi di controllo finanziario.

Per fare Trading Bitcoin è necessario iscriversi ad un broker e utilizzare i CFD.

I CFD sono dei contratti stipulati tra il trader e il broker, i quali permettono di speculare sul prezzo del Bitcoin con l’ausilio della Leva finanziaria.

La leva finanziaria dà la possibilità di eseguire un investimento maggiore al capitale posseduto.

Di certo prima di iniziare ad investire nel Bitcoin è necessario fare un’attenta analisi, scopriamo insieme cosa influenza il Bitcoin.

Cosa influenza il valore del Bitcoin

Il valore del Bitcoin è influenzato da molti fattori, ecco perché è necessario rimanere sempre aggiornati su ciò che dicono gli analisti di Wall Street.

Inoltre il BItcoin come tutti sanno è una moneta virtuale che ha una scadenza precisa, il Bitcoin è stato fondato sul principio della scarsità.

E’ stato stimato che non manca molto al giorno in cui non verranno creati altri BItcoin, questo fa sì che il Bitcoin sia destinato ad aumentare di valore.

Una delle banche americane più importante, la JP Morgan ha dichiarato che il BItcoin nel 2021 aumenterà di valore in modo consecutivo.

Poi ci sono altri fattori che possono influire in modo positivo come negativo, ad esempio alcuni mesi fa PayPal ha dichiarato che presto i Bitcoin potranno essere acquistati direttamente dalla piattaforma, questo ha fatto aumentare in un giorno il valore del BItcoin.

Ecco perché ribadiamo l’importanza di rimanere sempre aggiornati e iniziare tramite il conto demo del broker scelto.

I migliori Broker per fare Trading BItcoin

I migliori broker per fare trading online per noi sono questi tre: eToro, ForexTB e Markets.

Questi tre broker sono tutti certificati e sicuri, ognuno ha di certo delle caratteristiche proprie che lo rendono unico.

Il broker eToro, ForexTB e Markets.com

Il broker eToro è uno dei più famosi broker di trading online, con questa piattaforma potrete fare trading su moltissimi Asset con i migliori strumenti di analisi tecnica, c’è da dire che non è tutto qui.

Il broker eToro ha sviluppato anche la piattaforma di Social trading dove potrete copiare il Top trader iscritti al programma.

Noi vi consigliamo di accedere tramite il conto demo gratuito e provare il trading BItcoin e il Social trading con lo stesso account.

Per quanto riguarda il broker ForexTB iniziamo subito dicendo che ha la migliore sezione formazione presente sul mercato. ForexTB è un broker di trading online pensato per varie tipologie di trader, sia piccoli investitori, che investitori professionali.

ForexTB ha formulato quattro conti deposito e un conto demo a tempo illimitato.

Markets.com forse è il broker piu particolare, vi offre la possibilità di utilizzare ben 5 piattaforme, tra cui la MT4 e la MT5. Inoltre Markets ha introdotto la possibilità di utilizzare il costruttore di strategie, ottenendo dei consigli dagli esperti per attuare una strategia vincente.

Questi tre broker di Trading sono ugualmente ottimi sta a voi decidere.