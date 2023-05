Come migliorare le tue abilità linguistiche per comunicare correttamente?

08/05/2023

Tutti noi parliamo una lingua dalla nascita, per l’appunto viene chiamata lingua madre. Nel corso della nostra vita, però, ci rendiamo conto che non basta la nostra madrelingua per comunicare con persone di diverse nazionalità, per aprirsi a nuovi percorsi professionali oppure per viaggiare.

Nasce quindi il desiderio, ad esempio, di impara lo spagnolo online, di migliorare le abilità linguistiche in una seconda lingua per poter comunicare in modo fluido e corretto in giro per il mondo.

Se già possiedi alcune abilità linguistiche in una lingua seconda, prima di cercare di migliorarle sforzandoti di trovare il metodo di studio più efficace rischiando però di rimanere sempre allo stesso punto, valuta quale è il tuo livello linguistico.

Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue è un ottimo strumento di consultazione se vuoi conoscere quali sono i fattori di apprendimento di una lingua seconda. Ogni livello linguistico raggiunto, infatti, ti permette di aggiungere al tuo apprendimento alcune nozioni e capacità relative alla lingua che stai studiando.

Se vuoi imparare il giapponese e stai partendo da zero potresti iniziare con lo studio delle basi della cultura giapponese.

La cultura giapponese

Prima di buttarti di testa nello studio di una lingua nuova di cui non conosci molto, il consiglio è quello di avvicinarti alla cultura del Paese in cui si parla quella lingua.

La lingua, in effetti, è lo specchio della società: rappresenta il modo in cui le persone dialogano tra loro, il modo in cui vengono fornite indicazioni, notizie, comunicazioni importanti. La lingua è il canale attraverso il quale esprimiamo le emozioni e i sentimenti, il mezzo per esporci all’altro.

La cultura giapponese è diversa da quella occidentale, per questo motivo non puoi aspettarti lo stesso utilizzo linguistico che adoperi in Italia. Ogni espressione, seppure con lo stesso intento, può assumere sfumature diverse e, soprattutto, può essere accompagnata da un atteggiamento diverso.

Ricorda sempre che il linguaggio non è solo verbale ma anche corporeo. Anche il linguaggio corporeo è diverso da Paese in Paese e di cultura in cultura.

Se vuoi imparare il giapponese, quindi, soffermati sulle particolarità della cultura giapponese e poi studia la lingua.

La cultura giapponese è una delle più antiche e ricche del mondo, caratterizzata da una forte identità nazionale e da una serie di valori e tradizioni uniche.

Se stai preparando un viaggio in Giappone è bene che tu le conosca per poter essere rispettoso nei confronti delle tradizioni giapponesi e anche per poter comunicare correttamente.

La tradizione giapponese ha radici millenarie, per questo molti abitanti sono davvero orgogliosi della loro storia.

La cultura giapponese valorizza molto la natura, l’estetica e le cerimonie spirituali.

Accanto a questo, però, c’è un forte sviluppo tecnologico.

Il Giappone, infatti, è uno dei Paesi più all’avanguardia nella tecnologia e nell’innovazione con molte aziende leader nei settori della elettronica, dell’automobile e della robotica.

Se vuoi imparare il giapponese per poter cercare offerte di lavoro all’estero, specializzarti in uno di questo ambiti ti porterà sicuramente verso una direzione favorevole. Sono, infatti, molte le proposte di lavoro in questi ambiti, con la clausola che l’impiegato – oltre alle tante competenze – deve possedere una buona conoscenza della lingua giapponese e della lingua inglese.

Le regole sociali e comportamentali in Giappone sono molto rigide. Saper parlare bene il giapponese e, quindi, saper comunicare correttamente in giapponese, può evitarti problemi di incomprensione.

Studiare il giapponese non è semplice, per questo potresti iniziare da una passione.

Se sei appassionato di manga e anime, ad esempio, hai trovato pane per i tuoi denti. Potrai iniziare a leggere i manga con la versione in lingua originale accanto alla traduzione per poter familiarizzare con le forme grafiche dell’alfabeto giapponese.

Inoltre, potrai anche vedere gli anime in lingua originale con i sottotitoli per riuscire ad associare la pronuncia di una parola ad un significato specifico.

Migliorare le tue abilità linguistiche per comunicare correttamente non è poi così difficile.

La pratica e la costanza sono le parole chiave da tenere sempre a mente.

Se abbandoni lo studio per qualche tempo, infatti, ti toccherà ricominciare da capo quando ne avrai bisogno.

Allenare il cervello ad accogliere immagini grafici e suoni linguistici completamente diversi da quelli del quotidiano è una sfida che puoi affrontare solo con la buona volontà e la giusta dose di passione.

Per migliorare le tue abilità linguistiche segui questi piccoli step come fossero un allenamento per la tua mente:

Pratica quotidiana : è importante esercitarsi quotidianamente nella lettura, scrittura, ascolto e produzione linguistica. Online puoi trovare davvero tante risorse che possono indirizzarti in questo apprendimento.

Ad esempio, potresti cercare un corso di giapponese online oppure scaricare delle app per l’apprendimento delle lingue sul tuo telefono.

Ogni giorno, inoltre, puoi ascoltare la radio o i podcast in giapponese per familiarizzare con i suoni. Ti consiglio di farlo anche se all’inizio non capirai molto di quanto si dicono le persone.

Guarda film e serie tv giapponesi : questo è il giusto metodo per migliorare la comprensione della lingua e acquisire nuovi vocaboli ed espressioni. Potresti sfruttare questo momento, ad esempio, per ripetere alcune espressioni tipiche giapponesi e per studiare i modi di comunicare tra le persone locali.

Guardare gli atteggiamenti dei giapponesi, entrare nelle loro case attraverso un film o una serie tv, è importante per poter fare tua la lingua.

Studia la grammatica : metodo tradizionale ma sempre efficace. Studiare la grammatica di una lingua seconda è difficile, soprattutto all’inizio. Potresti più volte sentire la voglia di lasciare perdere ma è proprio in quei momenti che dovrai ricordarti cosa ti ha spinto in quella direzione.

Conoscere la grammatica è l’unico modo per poter acquisire una buona padronanza della lingua.

L’importanza delle flashcard: con il giapponese calzano a pennello per imparare vocaboli nuovi e consolidare quelli già acquisiti.

Conversa : parlare parlare e parlare. Praticare la conversazione è l’unico modo per poter migliorare le tue abilità linguistiche, affrontare le difficoltà e gli errori, e per sforzarsi di trovare una soluzione per comunicare.

Per poter padroneggiare una lingua è importante sentirsi sicuro in quella lingua, sentirla propria e vicina nonostante gli errori sempre presenti e le piccole difficoltà che si possono incontrare.

Non rimanere fermo al punto d’inizio, cerca il supporto di un tutor linguistico su italki che possa sostenere il tuo studio ed aiutarti a migliorare.

Capirai da subito che studiare una lingua così difficile come il giapponese in compagnia di una persona renderà lo studio più fluido e divertente.