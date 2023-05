Come proteggere il vostro portafoglio di criptovalute dagli hacker

L’adozione globale delle criptovalute rimane molto elevata, in quanto gli asset digitali si sono qualificati come veri e propri strumenti di investimento finanziario in grado di generare rendimenti elevati. Mentre le città svizzere e altre città del mondo accettano i Bitcoin come pagamento di tasse e imposte, anche molti marchi importanti accettano le criptovalute per il pagamento di beni e servizi. L’adozione delle criptovalute e la loro integrazione nella finanza tradizionale è solo una testimonianza del fatto che sono qui per restare.

Tuttavia, nonostante la dilagante adozione delle criptovalute e la crescita dell’intera sfera delle criptovalute, essa presenta delle sfide. I problemi legati alla volatilità dei prezzi, alla complessità e alla scalabilità hanno minato la loro adozione e scoraggiato la loro crescita negli ultimi anni. Questo ha portato anche molti analisti finanziari a dubitare del loro valore e della loro longevità a lungo termine.

Sfortunatamente, il problema più rilevante della sfera delle criptovalute oggi ruota attorno alla sicurezza delle piattaforme e degli scambi di criptovalute, che continua a essere violata dagli hacker informatici. L’alto tasso di cyber-attacchi alla maggior parte delle reti di criptovalute ha portato a perdite di fondi e di dati. Questi sfortunati incidenti hanno anche portato gli analisti a chiedere alle reti di criptovalute di rafforzare le loro strutture di sicurezza, poiché le violazioni minano la crescita dell’ecosistema crittografico.

Oggi, una delle entità crittografiche più attaccate sono i portafogli di criptovalute. Tuttavia, in questo articolo, scoprirete i modi più collaudati e affidabili per proteggere il vostro portafoglio di criptovalute da cyber-attacchi. Tuttavia, prima di continuare, è indispensabile capire cosa comporta un portafoglio di criptovalute e le migliori pratiche per mantenerlo al sicuro.

Che cos’è un portafoglio di criptovalute?

Un portafoglio di criptovalute, noto anche come portafoglio digitale, è un dispositivo o un’applicazione che memorizza le chiavi pubbliche e private e consente agli utenti di accedere facilmente ai propri token crittografici. In parole povere, in genere aiuta gli utenti ad accedere al loro asset di criptovaluta memorizzato sulla blockchain. In altre parole, si tratta di portafogli perché possono funzionare come un tipico portafogli utilizzato per custodire denaro contante e altri oggetti individuali necessari.

Il design tipico di un portafoglio di criptovalute consente agli utenti di inviare, ricevere e spendere criptovalute attraverso l’autodeposito. Ciò implica che non è necessario ricorrere a terzi come una banca, poiché i portafogli di criptovalute consentono agli utenti di memorizzare i propri token sulla blockchain e di accedervi tramite una chiave privata o pubblica. Tuttavia, mentre le chiavi pubbliche sono come i nomi dei conti bancari, le chiavi private sono simili ai codici PIN e alle password. Per questo motivo, è indispensabile conservare le chiavi private in modo sicuro, poiché qualsiasi compromissione potrebbe portare alla perdita di fondi in una frazione di secondo a causa degli hacker.

Le chiavi private sono stringhe di lettere e numeri complicati, di solito combinati tra loro, che consentono agli utenti di criptovalute di criptare e decriptare quando effettuano transazioni in criptovaluta. Queste chiavi dimostrano la proprietà di un bene digitale da parte dell’utente; se vengono perse, si può perdere l’accesso ai propri fondi.

In conclusione, è importante sottolineare che i portafogli di criptovalute non sono emessi o assicurati da alcuna autorità governativa centrale come la banca centrale. Ciò significa anche che le norme e i regolamenti di questi organismi non possono essere applicati ad essi.

Capire come vengono classificati i portafogli di criptovalute

In termini di classificazione, i portafogli di criptovalute possono essere custodiali o non custodiali. I portafogli custodiali sono gestiti da terzi che conservano le chiavi private per i loro utenti. Possono essere aziende che forniscono sistemi di sicurezza dei dati di livello aziendale per preservare e proteggere i dati. Un tipico esempio di servizio di portafoglio custodiale è quello offerto da alcune borse di criptovalute ai propri clienti. In alternativa, i portafogli non custodiali sono portafogli in cui la sicurezza e le chiavi private sono gestite esclusivamente dall’utente.

In alternativa, i portafogli di criptovalute esistono come portafogli caldi o freddi. Un portafoglio caldo richiede una connessione a Internet ed è accessibile da qualsiasi luogo. Sfortunatamente, questo è anche il motivo per cui è soggetto a furti e violazioni di dati ed è un facile bersaglio dei criminali informatici. D’altra parte, un portafoglio freddo può essere un dispositivo che è principalmente tecnico da configurare e può non richiedere una connessione a Internet per memorizzare le chiavi private. Pertanto, in termini di sicurezza, è considerato più sicuro di un portafoglio a caldo.

Tuttavia, mentre i portafogli di criptovalute variano da software semplici da usare a soluzioni di sicurezza più complesse, i principali tipi di portafogli tra cui si può scegliere oggi sono:

1. Portafogli Software

Si tratta di applicazioni preinstallate compatibili con computer e dispositivi mobili che consentono agli utenti di accedere alle criptovalute, controllare i bilanci e effettuare transazioni. Inoltre, consentono agli utenti di pagare le transazioni tramite Near-Field Communication (NFC) o la scansione di un codice QR. Esempi tipici di portafogli software sono Trezor, Electrum, Exodus e Coinbase Wallet.

2. Portafogli Hardware

I portafogli hardware assomigliano a unità USB, staccabili dai computer, che consentono agli utenti di conservare le proprie chiavi private in modo sicuro. A differenza dei portafogli software, sono classificati come portafogli freddi, in quanto non richiedono una connessione a Internet a meno che non si voglia effettuare una transazione.

Alcuni portafogli hardware possono autorizzare automaticamente le transazioni di criptovalute senza richiedere una chiave privata. Per questo motivo, sono considerati più sicuri dei portafogli software e sono più complicati da manipolare e hackerare per i truffatori di criptovalute. Ledger e Trezor sono due dei migliori portafogli hardware oggi disponibili per gli utenti di criptovalute.

3. Portafogli Cartacei

I portafogli cartacei erano popolari tra i primi utenti di criptovalute e richiedevano agli utenti di scrivere o digitare le proprie chiavi su carta. Questa carta, contenente le chiavi private, veniva poi conservata in modo sicuro e protetto.

Nel corso degli anni si sono evoluti fino a includere chiavi e codici QR, rilevabili dai portafogli sui dispositivi mobili. Purtroppo, però, sono ormai in disuso, perché si perdono o si danneggiano facilmente.

Come proteggere il vostro portafoglio di criptovalute dagli hacker

Oggi, il tasso di attacchi subiti dalle borse e dai portafogli di criptovalute è molto allarmante, poiché gli aggressori informatici utilizzano strumenti e tecniche di prim’ordine per derubarli. Tuttavia, di seguito sono elencati i mezzi testati e affidabili con cui potete proteggere il vostro portafoglio di criptovalute da questi truffatori.

1. Attivare sempre l’autenticazione a due fattori (2FA)

Uno dei modi più sicuri per proteggere il vostro portafoglio è quello di autorizzare la 2FA come ulteriore livello di sicurezza. Ciò significa che quando un intruso tenta di accedere al portafoglio, riceverete una notifica o un codice di verifica.

Come misura precauzionale, la maggior parte degli exchange consiglia sempre ai propri clienti di non condividere mai le proprie credenziali o il proprio codice di verifica con nessuno, anche se il personale dell’exchange lo richiede.

2. Utilizzare una password complessa

Per proteggere un portafoglio di criptovalute, è sempre consigliabile utilizzare una password sicura e difficile da decifrare per gli hacker. È inoltre sbagliato proteggere il proprio portafoglio di criptovalute con la stessa password che si utilizza per proteggere gli altri account online, in quanto può mettere facilmente a rischio l’utente quando viene compromessa.

La combinazione di numeri, lettere minuscole, maiuscole e caratteri speciali può aiutare a creare una password sicura. In alternativa, alcune piattaforme consigliano agli utenti di utilizzare il loro generatore di password casuali, che produce principalmente password difficili da indovinare.

Infine, per proteggere il portafoglio è sempre consigliabile cambiare le password a intervalli regolari.

3. Utilizzare un portafoglio freddo

Se da un lato i portafogli caldi sono di natura digitale e sono accessibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, dall’altro sono più a rischio di furto e violazione dei dati. Al contrario, i portafogli freddi sono maneggevoli, richiedono alcune conoscenze tecniche per accedervi e sono più sicuri e meno suscettibili agli attacchi informatici.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, è sempre difficile decifrare il codice privato dei portafogli freddi, poiché è necessario il dispositivo per utilizzarli. Pertanto, questo li rende più sicuri dei portafogli caldi, che possono essere facilmente attaccati dai cyber-aggressori.

4. Creare una Frase Seed

Quando gli utenti perdono la password del proprio portafoglio, le piattaforme dei servizi di portafogli consentono loro di utilizzare una frase seed per recuperare il proprio account, contro la tradizione di “password dimenticata”, utilizzata dalle app legate alla finanza.

Una frase seed è un insieme di 12-24 parole casuali generate da una piattaforma di portafogli che memorizza i dati necessari per accedere o recuperare criptovalute su blockchain o portafogli di criptovalute. Deve essere inserita nella stessa sequenza se si intende recuperare il proprio conto.

È sempre consigliabile scriverla o salvarla in un luogo sicuro e riservato dove terzi non possano accedervi.

5. Evitare le truffe crittografiche e gli attacchi di phishing su Internet

Le piattaforme di criptovaluta di solito consigliano agli utenti di evitare di interagire con strani individui online che li adescano con la promessa di elevati ritorni sugli investimenti. Questi truffatori utilizzano per lo più le piattaforme dei social media per attirare le vittime e sparire con i loro fondi dopo aver promesso di raddoppiare i loro investimenti. Perpetuano questo atto soprattutto con le piattaforme interattive dei social media, dove possono pubblicare testimonianze false per convincere le vittime.

In alternativa, un attacco di phishing avviene quando gli hacker ingannano i titolari di portafogli e li spingono a inserire le loro credenziali in un sito web dall’aspetto legittimo. Per questo motivo, è consigliabile confermare sempre l’indirizzo web degli exchange e assicurarsi che sia corretto prima di effettuare il login con i propri dati privati. Inoltre, nei casi in cui non si è sicuri, è sempre consigliabile contattare i fornitori del servizio di portafogli.

6. Non utilizzare mai una connessione Internet non protetta

Grazie a tecnologie sofisticate, alcuni truffatori di criptovalute sono in grado di accedere alla maggior parte delle reti wifi pubbliche e gratuite del mondo. Per questo motivo, è sempre consigliabile che gli utenti di criptovalute si astengano dall’effettuare transazioni online quando sono connessi a una rete wifi pubblica o non protetta.

Quando ciò è inevitabile, è consigliabile utilizzare una VPN affidabile, fidata e sicura.

7. Utilizzare un software antivirus di prim’ordine

Oggi molti antivirus sono così sofisticati da poter scansionare le e-mail in arrivo e rilevare potenziali attacchi di phishing, il che può aiutare a prevenire e combattere un hacking di criptovalute. Per questo motivo, è sempre consigliabile che gli utenti di criptovalute si proteggano utilizzando il miglior antivirus sul mercato.

L’utilizzo di un servizio antivirus di alto livello può anche rilevare il software dannoso utilizzato dagli hacker per modificare e incollare sullo schermo un indirizzo di portafoglio sbagliato, soprattutto quando si sta per inviare criptovalute a un indirizzo specifico.

È inoltre indispensabile acquistare versioni con licenza del software antivirus e mantenerlo sempre aggiornato, per consentirgli di funzionare in modo ottimale.

8. Non tenere tutte le attività in criptovalute in un unico portafoglio

I consulenti finanziari sono soliti consigliare ai loro clienti il rischio di mettere tutte le “uova” in un solo paniere. In parole povere, questo significa anche che un investitore non dovrebbe mai impegnare tutti i suoi fondi in un unico investimento o tenerli in un unico posto per evitare il rischio di perderli tutti in un colpo solo.

In alternativa, è sempre consigliabile e meno rischioso distribuire le proprie attività in criptovalute in diversi portafogli. Ciò significa che invece di mettere tutti i vostri NFT e le vostre criptovalute in un unico portafoglio, potete metterli in portafogli caldi e freddi separati. L’implicazione duratura di non tenere tutti i vostri investimenti in un unico portafoglio è che non perderete tutto in una volta in caso di hacking, furti o perdite dovute a circostanze impreviste.