Sempre più aziende consentono che criptovalute e Bitcoin di essere un comune mezzo di pagamento. Ma, come possono i consumatori beneficiare di questa opportunità e, poi, Bitcoin e criptovalute, sono davvero adatte a questo scopo? Bitcoin è noto a molte persone come oggetto speculativo. Fin dai primi mesi del 2021, la criptovaluta più antica e importante, è andata a caccia di nuovi record.

Tuttavia, originariamente, Bitcoin era inteso come un mezzo di pagamento digitale, come una valuta decentralizzata senza controllo di terze parti. Per la stragrande maggioranza dei consumatori nel mondo, quindi, pagare con Bitcoin non è ancora un metodo di pagamento comune.

Oggi, tutto ciò è profondamente cambiato. Infatti, recentemente, pesi massimi dell’economia mondiale, come la casa automobilistica elettrica Tesla, hanno dichiarato che accetteranno la valuta digitale come forma di pagamento. Sulla stessa sintonia, troviamo il popolare PayPal. Infatti, anche esso ha annunciato che i suoi clienti possono ricorrere all’opportunità di andare ad utilizzare criptovalute e Bitcoin.

Anche i principali fornitori di carte di credito come, ad esempio, Mastercard e Visa vogliono integrare criptovalute nelle loro reti. È, evidente, quindi, che Bitcoin, anche di recente, fa sempre più notizia. Ma cosa sta realmente accadendo dietro le quinte? Alcune aziende accettano, in realtà, il pagamento con Bitcoin e criptovalute già da tempo. Gli appassionati di giochi possono già pagare con Bitcoin nel Microsoft Store o sulla piattaforma di streaming Twitch.

Wikipedia e l’organizzazione ambientalista Greenpeace accettano donazioni tanto con Bitcoin quanto criptovalute. Brand come, per esempio, Lieferando, negozi e fornitori di servizi, accettano, per il pagamento delle loro fatture, Bitcoin e criptovalute. Ma, come si può effettuare un pagamento con criptovalute e Bitcoin? Innanzitutto, naturalmente, i consumatori hanno bisogno di Bitcoin che possono essere acquistati su borse crittografiche e altri mercati.

Si possono acquistare anche frazioni di monete: ad esempio, 0,00025 Bitcoin. Per lo stoccaggio è necessario avere un portafoglio digitale. Ciò include una serie di codici personali fatti da numeri e lettere generati casualmente che, in sostanza, possono essere paragonabili ai numeri di conto. I cosiddetti “hot wallet” sono basati su software e sono connessi a internet ed esistono come versione desktop, app sullo smartphone o come account in uno scambio.

D’altra parte, sono supporti di archiviazione fisici come speciali chiavetta USB. Sono considerati particolarmente sicuri perché sono collegati al computer solo per un breve periodo. I vantaggi sono un loro uso rapido e la immediata disponibilità. Fondamentale, è immediate Bitcoin.

Quindi, la maggior parte dei portafogli è protetta dalla chiave privata di un utente. Ci sono molti fornitori di portafogli digitali. I Bitcoin stessi, poi, sono sulla blockchain. Questa tecnologia è open source, cioè disponibile al pubblico. Come in un diario di bordo digitale, i dati possono essere trasmessi in modo sicuro, aggiornati e, inoltre, essere trasparenti. Questa catena di blocchi è costituita da un numero infinito di blocchi, cioè dati, in cui vengono archiviate tutte le transazioni.

Per pagare in Bitcoin, l’acquirente ha bisogno dell’indirizzo del destinatario. In caso di pagamento, la chiave privata viene utilizzata come firma digitale per confermarla. Dopo di che, la firma torna al portafoglio. Ogni transazione viene crittografata e convalidata dai computer di rete partecipanti. Questi, chiamati, minatori, verificano che ci siano abbastanza Bitcoin nel portafoglio, in modo tale che il pagamento sia corretto.

Il trasferimento viene memorizzato in un blocco della catena se si trova la soluzione giusta per un’attività di elaborazione speciale. La maggior parte dei commercianti e dei negozi utilizza fornitori di servizi per elaborare il pagamento. Queste società agiscono come fiduciari e, dopo aver pagato i Bitcoin a un tasso di cambio fisso, li scambiano nella valuta tradizionale. Quindi, andando a concludere, trasferiscono i soldi al venditore tramite bonifico bancario.