Tutti i vantaggi

Stai pensando di stipulare una polizza sui tuoi amici a 4 zampe ma non sei certo che sia una buona idea e che ne valga effettivamente la pena? Ti hanno consigliato di assicurare i tuoi animali domestici ma prima di tutto vuoi capire quali sono i reali vantaggi di una polizza ad hoc? I tuoi dubbi sono assolutamente comprensibili e proprio per questo oggi abbiamo deciso di approfondire il discorso delle assicurazioni sugli animali domestici. Negli ultimi anni queste particolari polizze hanno conosciuto un vero e proprio boom e tutti coloro che ne hanno stipulata una confermano di essere felici di averlo fatto.

Polizza animali domestici: quali sono i vantaggi reali

Vediamo nel dettaglio quali sono gli effettivi vantaggi di una assicurazione animali domestici, perché può rivelarsi utile e rendere la tua vita migliore.

# Copertura dei danni provocati dall’animale a terzi

Uno dei principali vantaggi dell’assicurazione sugli animali domestici è la copertura dei danni provocati dal nostro amico a 4 zampe a terzi. Può infatti capitare che il cane morda un’altra persona mentre siamo in passeggiata e che provochi delle lesioni più o meno gravi. Non è raro nemmeno che un animale domestico rovini oggetti appartenenti ad altri. In questi casi, avere una polizza ad hoc significa non doversi preoccupare di nulla: né delle ripercussioni legali né dei danni da risarcire ad altre persone coinvolte.

# Rimborso delle spese veterinarie

Purtroppo i nostri amici a 4 zampe non sono immuni da malattie e problematiche varie: alcune razze sono più esposte di altre, ma in generale tutti gli animali possono ammalarsi, proprio come accade a noi. Avere un’assicurazione ad hoc significa non doversi preoccupare delle spese relative alle cure, che come ben sappiamo sono spesso davvero molto alte.

# Monitoraggio e localizzazione dell’animale

Le migliori assicurazioni sugli animali domestici prevedono anche un servizio ad hoc che consente di monitorare costantemente il proprio amico a 4 zampe, attraverso un localizzatore GPS. In tal modo, è sempre possibile sapere dove si trova e qualora dovesse allontanarsi da casa lo si può rintracciare con facilità. Questo è un servizio sempre più richiesto, perché non è raro che un cane scappi o si perda e non riesca più a trovare la strada di casa.

# Consulenza dedicata

Anche se non tutte le compagnie assicurative la offrono, la consulenza dedicata è davvero molto utile per coloro che hanno un amico a 4 zampe. Permette infatti di avere in ogni momento la possibilità di chiedere consulenze veterinarie o con un nutrizionista specializzato, consigli legali e persino un Pet Sitter.

Conviene stipulare una polizza sugli animali domestici?

Stipulare una polizza sugli animali domestici conviene certamente e le coperture più utili in assoluto sono sostanzialmente due: la RC con relativa tutela legale e la possibilità di monitorare il proprio pet in qualsiasi momento. Generalmente comunque vengono proposti dei pacchetti comprensivi di tutte le tutele utili e vale la pena approfittarne, anche perché i costi non sono esagerati e gli imprevisti che si possono presentare con un animale sono sempre dietro l’angolo.