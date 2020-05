È successo nei Paesi Bassi

Un cliente dei supermercati della catena olandese Albert Heijn è rimasto scioccato quando una tarantola è spuntata dal grappolo d’uva che aveva acquistato un paio di giorni prima, cioè sabato 16 maggio, dopo averlo tenuto in frigorifero, conservandolo nel vassoio d’acquisto.

Facendo appello a tutto il suo coraggio, l’uomo ha catturato il ragno e lo ha consegnato ad un negozio di animali. Si tratta di una tarantola rosa cilena (Grammostola rosea), nota anche come tarantola fiamma del Cile o tarantola cilena del fuoco.

La direzione di Albert Heijn ha avviato indagini per capire come il ragno possa essere giunto nei Paesi Bassi. I grappoli d’uva provenienti dal Cile, dovrebbero essere raccolti a mano e poi ordinati nei vassoi con chiusura ermetica su un nastro trasportatore. La tarantola deve aver approfittato di un momento di disattenzione per raggiungere il container e rifugiarsi in questo insolito nascondiglio.

Questa specie di tarantola cilena vive nel deserto di Atacama ed è abituata a grandi variazioni di temperatura. «Una spiegazione probabilmente – evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti – per la sua eccezionale sopravvivenza durante questo lungo viaggio e alla sua notte nel frigorifero di questa famiglia olandes .