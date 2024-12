Morte decine di persone

Le autorità sanitarie in Africa sono in stato di allerta per una misteriosa malattia simil-influenzale che ha causato la morte di decine di persone nelle ultime settimane nella Repubblica Democratica del Congo.

Jean Kaseya, a capo del Centro Africano per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Africa CDC), ha dichiarato che maggiori dettagli sulla malattia saranno disponibili nelle prossime 48 ore, non appena gli esperti riceveranno i risultati delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati dalle persone infette.

Possibile malattia respiratoria

“Le prime diagnosi ci portano a pensare che si tratti di una malattia respiratoria“, ha detto Kaseya. “Ma dobbiamo aspettare i risultati di laboratorio”. Ha aggiunto che ci sono ancora molte incognite sulla malattia, tra cui se sia infettiva e come si trasmetta.

Decine di vittime

Le autorità congolesi hanno finora confermato 71 decessi, di cui 27 persone morte in ospedale e 44 nella comunità nella provincia meridionale di Kwango, ha dichiarato il ministro della Salute Roger Kamba. “Il governo congolese è in stato di allerta generale per questa malattia”, ha detto Kamba, senza fornire ulteriori dettagli. Delle vittime negli ospedali, 10 sono morte per mancanza di trasfusioni di sangue e 17 per problemi respiratori.

Epidemia in corso

I decessi sono stati registrati tra il 10 e il 25 novembre nella zona sanitaria di Panzi, nella provincia di Kwango. Ci sono stati circa 380 casi, quasi la metà dei quali bambini di età inferiore ai cinque anni, secondo il ministro. L’Africa CDC ha registrato numeri leggermente diversi, con 376 casi e 79 decessi. La discrepanza è stata causata da problemi di sorveglianza e definizione dei casi, ha detto Kaseya.

Sintomi e indagini

Le autorità hanno riferito che i sintomi includono febbre, mal di testa, tosse e anemia. Esperti epidemiologici sono nella regione per prelevare campioni e indagare sulla malattia, ha detto il ministro.

Zona remota e difficile da raggiungere

La zona sanitaria di Panzi, situata a circa 700 chilometri dalla capitale Kinshasa, è un’area remota della provincia di Kwango, il che la rende difficile da raggiungere. Gli esperti epidemiologici hanno impiegato due giorni per arrivare, ha detto il ministro. A causa della mancanza di capacità di analisi, i campioni hanno dovuto essere portati a Kikwit, a più di 500 km di distanza, ha detto Dieudonne Mwamba, capo dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica.

Sistema sanitario fragile

“Il sistema sanitario è piuttosto debole nelle nostre zone rurali, ma per alcuni tipi di assistenza, il ministero ha tutte le disposizioni e siamo in attesa dei primi risultati dell’analisi dei campioni per calibrare correttamente le cose”, ha detto Kaseya. Mwamba ha affermato che Panzi era già una zona “fragile”, con il 40% dei suoi residenti che soffrono di malnutrizione. È stata anche colpita da un’epidemia di febbre tifoide due anni fa e attualmente c’è una recrudescenza dell’influenza stagionale in tutto il paese. “Dobbiamo tenere conto di tutto questo come contesto”, ha detto Mwamba.

Testimonianze

Claude Niongo, un residente di Panzi, ha detto che sua moglie e la figlia di sette anni sono morte a causa della malattia. “Non conosciamo la causa, ma ho notato solo febbre alta, vomito… e poi la morte”, ha detto Niongo all’Associated Press al telefono. “Ora le autorità ci parlano di un’epidemia, ma nel frattempo c’è un problema di assistenza (e) la gente muore”, ha aggiunto.

Ospedale sotto-equipaggiato

Lucien Lufutu, presidente del quadro di consultazione della società civile della provincia di Kwango, che si trova a Panzi, ha affermato che l’ospedale locale in cui vengono curati i pazienti è sotto-equipaggiato. “Mancano medicinali e forniture mediche, poiché la malattia non è ancora nota, la maggior parte della popolazione viene curata da medici tradizionali”, ha detto Lufutu all’AP. Ha anche detto che la malattia ha colpito Katenda, un’altra zona sanitaria vicina.

Possibile diffusione

Alla domanda su una potenziale epidemia in altre zone sanitarie, il ministro ha detto che non poteva dire se fosse il caso, ma che non era stato segnalato nulla. Il Congo è già afflitto dall’epidemia di vaiolo delle scimmie, con oltre 47.000 casi sospetti e oltre 1.000 sospetti decessi per la malattia nel paese centroafricano, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.