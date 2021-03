I siti di incontri hanno contribuito a smantellare l’aura di sospetto che decenni fa aleggiava su questo modo per conoscere gente nuova, rendendolo a tutti gli effetti il principale strumento per flirtare tra sconosciuti. Gli incontri online sono divenuti parte integrante della vita di molti di noi.

Insomma, si è dimostrato definitivamente che i portali di incontri online sono luoghi sicuri, ma nonostante tutto è sempre utile ricordare di mantenere le basilari misure di auto-protezione utili per la navigazione online. Ecco alcuni consigli in proposito:

1.) Raccogli informazioni sul servizio

I migliori portali d’incontri sono solerti nel garantire la sicurezza dei loro utenti al massimo possibile. Per questo, se ti rivolgi a un servizio affidabile, sai che tutti o quasi tutti i profili che incontrerai saranno di persone vere e verificate, con una presenza di truffatori e malintenzionati decisamente bassa. Ecco perché, prima di iscriverti a un portale di incontri, faresti bene a raccogliere online informazioni e recensioni sulla qualità del servizio offerto, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. La rete trabocca di informazioni e di opinioni degli utenti relative alla qualità dei siti e vale la pena informarsi.

2.) Sii vigile nei confronti di coloro che ti parlano d’amore troppo presto

D’accordo che il flirt inizia online, e che messaggio dopo messaggio può cominciare a crearsi un’infatuazione; ma chi afferma di essere innamorato senza averti neppure conosciuto, oppure dopo una quantità molto scarsa di messaggi, dovrebbe indurti un minimo di sospetto. Ciò non significa che tu debba sentirti allarmato, ma vogliamo semplicemente consigliarti di fare un po’ d’attenzione se noti comportamenti strani o entusiasmi eccessivi e immotivati in chat.

3.) Usa servizi locali

I servizi internazionali (ce ne sono molti) sono interessanti perché possono farti conoscere con pochi click persone nuove da tutto il mondo, ma se vuoi avere una storia reale senza fare una fatica eccessiva (o senza aspettare le calende greche) è meglio rivolgerti a un portale di incontri locale o che abbia larga adesione nella tua comunità. In genere i servizi locali sono conosciuti e frequentati da molta gente che vive vicino a te e che potenzialmente è affine al tipo di relazione che stai cercando. Nel mondo dei siti di incontri la popolarità di un servizio è quasi sempre un ottimo indizio di qualità.

4.) Mantieni un certo distacco anche nell’appuntamento dal vivo

Anche prima e durante l’incontro dal vivo è importante adottare alcune misure precauzionali. Incontra il tuo match in un luogo pubblico e molto frequentato, in modo da essere protetto dalle circostanze. Informa sempre i tuoi amici e familiari di cosa stai facendo e dove stai andando.

È normale, in circostanze simili, provare emozione e desiderio di intimità, ma ricorda sempre che stai incontrando uno sconosciuto. Per questo è consigliabile mantenere un certo distacco, almeno all’inizio, evitando di credere in maniera indiscriminata a qualsiasi cosa venga detta; evita anche di cedere a proposte come il passaggio in casa dell’uno o dell’altro, riservando tutto questo per un appuntamento successivo.

Ricordati, infine, che questi sono solo suggerimenti per aumentare la tua sicurezza, ma non dovresti avere costantemente paura di essere imbrogliato. Quando cerchi un partner, ricordati di ascoltare il tuo cuore oltre che la tua testa. Internet non è una giungla e i portali di incontri non nascondono più malfattori di qualsiasi locale pubblico. Dunque, le regole di sicurezza personale e di prudenza da adottare non sono poi tanto diverse. Se invece si ha paura di tutto, sarà davvero difficile cogliere le occasioni che la vita ci presenta e si rischia di perdere esperienze potenzialmente molto belle e gratificanti in virtù di timori eccessivi.