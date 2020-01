Preferita da chi ama mangiare "sano"

In questo articolo ci occuperemo di come acquistare una friggitrice ad aria compressa con la migliore qualità e a un prezzo più che economico. Non sarà difficile trovare, sul web, un elettrodomestico del genere che è anche molto comodo da usare ed è molto più sano ed ecologico di un prodotto vecchia scuola che usa l’olio per friggere.

Quella che è una friggitrice ad aria si chiama anche “aerofyer” ed è molto comoda da usare perché funziona sfruttando quelle che sono le alte temperature dell’aria che viene contenuta in una zona che si chiama camera di cottura. Ovvio che quando parliamo di frittura ci venga sempre in mente il fatto che si frigga con l’olio ma in realtà la frittura diventa molto croccante non per l’olio ma le temperature che vengono raggiunte dall’olio che è un vettore di calore.

Una friggitrice normale funziona proprio così: un contenitore viene riempito di olio e in questo si immerge un cestello con all’interno gli alimenti che vengono circondati da questo liquido ad altissima temperatura. E’ la stessa cosa che succede in una friggitrice ad aria in cui l’aria raggiunge la temperatura di 200 gradi. La temperatura dell’aria diventa elevata in un tempo relativamente breve e ci sono due modelli più usati: quelli orizzontali in cui la camera è a forma di cassetto e quella verticale che si carica aprendo il coperchio.

Quali cibi si possono cucinare in una friggitrice ad aria compressa?

Abbiamo imparato a scoprire qual è il mondo delle friggitrici e possiamo grigliare, cuocere, arrostire e friggere e questo è per farci capire che una friggitrice ad aria ti permette di mettere insieme tutti i tipi di alimenti nel modo che più ci piace.

Se parliamo di questo tipo di fritto sarà sicuramente più sano perché non utilizza l’olio a temperatura, cuoce in maniera frizzante ciò che viene inserito senza ungere gli alimenti e questo è sicuramente un dato a favore.

Possiamo preparare le patatine fritte, il pesce, la carne cruda, le verdure, il pollo e anche tante altre cose. Ci sono alcuni modelli che sono in grado di cuocere, in maniera differente, tante altre cose come il dolce o la lasagna.

Siamo, quindi, giunti alla conclusione che ogni tipo di alimento può essere cucinato nel modo che più ci piace e che ci sono un sacco di queste friggitrici che sono in grado di cuocere i cibi in modo differente e non solo friggendo. Tutto è più sano, quindi, in questo caso?

I cibi fritti in aria sono sani?

E’ chiaro che quello di cui stiamo parlando è che, non usando condimenti grassi, tutto ciò che viene cucinato in una friggitrice ad aria può essere considerato molto più sano e anche più leggero. Infatti questo tipo di prodotto viene usato moltissimo da tutti coloro che amano la dieta e che amano mangiare in una maniera più leggera.

Consigli per usare una friggitrice ad aria

Non c’è dubbio che il costo iniziale di questo tipo di elettrodomestico venga poi subito ammortizzato nel tempo. Questo perché la friggitrice può essere usata per cucinare tutto e può essere utilizzata ogni giorno. Abbi cura di acquistare un prodotto che sia valido per quello che ti serve e impara, anche con un ricettario e con le istruzioni che troverete nella confezione, le tempistiche per cucinare al meglio il cibo in qualsiasi modo si possa cucinare in quel tipo di friggitrice.