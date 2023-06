Avrà piena capacità giuridica

Un consorzio che promuova il turismo e metta in collegamento diretto Sicilia e Malta. E’ emerso a Roma nel corso del vertice promosso da Mediterranean tourism foundation di Malta e che ha visto la presenza del presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. Accompagnato da Daniele Russino di Federmoda e dal sindaco della cittadina barocca di Scicli, Mario Marino. Sul tappeto, durante l’incontro tenutosi a palazzo Valdina della Camera dei deputati, la valorizzazione del rapporto di collaborazione tra la confederazione regionale che rappresenta le imprese operanti nel terziario di mercato e la fondazione maltese. Illustrato il piano strategico nel contesto del prossimo forum del turismo previsto a novembre a Malta. Presenti il presidente Mtf Tony Zahra, il segretario generale Andrew Agius Muscat e alcuni senatori della Repubblica che hanno aderito all’iniziativa.

Percorso intrapreso da mesi

“E’ un percorso su cui lavoriamo da mesi – ha spiegato Manenti – e che riteniamo possa rispondere a specifiche esigenze legate al mondo dello sviluppo. Oggi sempre più in costante divenire e rispetto a cui è necessario intercettare in maniera rapida ed efficace le esigenze. Ecco perché abbiamo presentato un progetto concreto, ambizioso che sancisce la partenza delle procedure finalizzate ad avviare delle azioni congiunte dirette all’istituzione di un soggetto giuridico”. Si tratta della nascita di un consorzio che si occupa della materia del turismo, in Europa Eric. Avrà piena capacità giuridica, riconosciuta in tutti gli stati membri dell’unione e non solo. “Un progetto .- rilancia Manenti – che riteniamo indispensabile per il progredire del rapporto di collaborazione intrapreso. Alla base c’è la necessità di sviluppare nella maniera migliore le grandi potenzialità espresse dall’isola di Malta insieme alle potenzialità della nostra regione, la Sicilia”.

Formazione, seminari e convegni

“Saremo in grado, infatti – ha aggiunto Manenti – di realizzare momenti di formazione e di aggregazione, seminari, convegni ed approfondimenti tematici sempre in favore dei nostri imprenditori e per esaltare i nostri territori”. L’idea è quella di far conoscere il brand Mediterraneo non solo nel settore legato al turismo, che è nel dna della fondazione maltese. Ma anche in quello del business e del mondo delle imprese che è nel dna di Confcommercio. “Non c’è dubbio – specifica il presidente regionale Confcommercio – che la Sicilia viva di commercio e di turismo e deve necessariamente assecondare la sua naturale vocazione con scelte coraggiose che vadano a salvaguardare e puntellare questi settori fondamentali. Puntiamo ad avviare una fase di rilancio mirata dell’economia regionale”.

La cura dei vari aspetti

Secondo quanto annunciato da Confcommercio il soggetto giuridico in fase di creazione si occuperà di curare vari aspetti. Da quello fiscale a quello finanziario, quello legato al marketing, in modo che si possa rilanciare ogni voce legata alla crescita del comparto. “Realizzeremo, quindi, una struttura organizzata, così come mai in precedenza – conclude Manenti -. Una struttura che ci darà l’opportunità di sfruttare aspetti che in passato sono stati trascurati e che oggi sono fondamentali per un imprenditore che guarda al futuro e a mercati nuovi e inesplorati”.

Like this: Like Loading...