La nota del Quirinale

Giuseppe Conte ha comunicato le proprie dimissioni a Sergio Mattarella .

ha comunicato le proprie dimissioni a . Le consultazioni avranno inizio domani, mercoledì 27 gennaio.

Messi in stand by i lavori della Camera, eccetto il Recovery Plan.

Il premier Giuseppe Conte si è recato dal Capo dello Stato per rassegnare le sue dimissioni. Dopo l’incontro, il Quirinale ha diramato una nota.

Si legge: «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio. Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l’Ufficio Stampa».

Dopo la visita al quirinale, il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, dopo poco più di mezz’ora, ha lasciato Palazzo Giustiniani dove ha comunicato le sue dimissioni alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. E ora farà lo stesso con il presidente della Camera Roberto Fico.

La crisi di Governo e le dimissioni di Conte, infine, mettono in attesa i lavori dell’assemblea della Camera. Per via delle dimissioni del presidente Conte l’attività legislativa, di indirizzo e di controllo è interrotta. La capigruppo ha invece deliberato all’unanimità di proseguire l’attività conoscitiva in commissione sul Recovery Plan.