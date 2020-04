È successo in Gallura, nel nord della Sardegna

In Gallura, nel nord della Sardegna, sono stati segnalati dai carabinieri due casi davvero curiosi di ‘furbetti’, cioè di coloro che hanno provato a violare le misure restrittive senza essere beccati.

Come riportato dal quotidiano La Nuova Sardegna, il primo caso riguarda una coppia che è andata in auto da Olbia a Pittulongu, nella casa al mare. I militari hanno, infatti, scoperto che alla guida del mezzo c’era l’uomo mentre la donna si trovava nel portabagagli.

Poi, un uomo è stato fermato mentre si stava spostando da Olbia a Golfo Aranci, spiegando che stava andando a fare la spesa. Ai militari, però, è sembrato singolare che l’uomo si stava recando al supermercato alla guida di un carro funebre.

Durante il week-end, tornando alla serietà dei numeri, come riportato dall’Ansa, la polizia locale ha effettuato 550 controlli tra venerdì e lunedì ed è emerso che sono state di più le persone che sono andate a fare la spesa in vista della Pasqua e della Pasquetta che quelle che hanno tentato di recarsi nelle seconde case, in spiaggia o in altri luoghi di villeggiatura. Utilizzando i froni, poi, i vigili urbani sassaresi si sono imbattuti in un solo caso di pic-nic illegale, protagonista una coppia e i suoi bambiti, fermati in auto mentre stavano tentando di raggiungere la spiaggia di Platamona.