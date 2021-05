Il dibattito politico

In vista del nuovo decreto anti Covid-19, che dovrebbe essere varato prossimamente ed entrare in vigore da lunedì 24 maggio, si torna a parlare di coprifuoco, al momento dalle 22 alle 5 del mattino.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, infatti, starebbe pensando ad incrementare di un’ora l’avvio del coprifuoco, quindi dalle 23. Di conseguenza, in zona gialla, sia bar e ristoranti potranno restare aperti un’ora in più.

Però, per Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza italia alla Camera dei Deputati, ai microfoni del TG 1, ha detto: «FI chiede lo stop al coprifuoco alle 22 e riaperture vere per tutti i settori. Le imprese vogliono lavorare, con i soli ristori il Paese non rinasce».

Anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede la stessa cosa: «Mesi e mesi di chiusure indiscriminate hanno causato danni per miliardi all’economia italiana, alle famiglie, ai cittadini, senza avere vere correlazioni con il contagio. Fratelli d’Italia chiede l’abolizione del coprifuoco subito e riaperture immediate come tante Nazioni del mondo».

Infine, oltre al coprifuoco, la Cabina di Regia dovrà decidere anche se riaprire o meno i centri commerciali nei fine settimana.