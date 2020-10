“Il coprifuoco non serve, ci vogliono lockdown locali”, così Walter Ricciardi

Mascherine trasparenti per gli insegnanti, una petizione per renderle obbligatorie

Parte da Siracusa la petizione che chiede al Governo italiano di rendere obbligatorie le mascherine trasparenti per le maestre e il corpo docente degli asili nido e delle scuole per l’infanzia, come già avvenuto in Francia e in altri Paesi europei.

