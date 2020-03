La ragazza di ritorno da una vacanza in Trentino Alto Adige

È stato registrato il primo caso di coronavirus a Malta. Si tratta di una 12enne italiana, già in quarantena auto – imposta. Lo ha annunciato Chris Fearne, ministro della Salute maltese, come riportato su Times of Malta.

La ragazza e la sua famiglia vivono a Malta: erano rientrati martedì scorso, 3 marzo, da una vacanza in Trentino Alto Adige, passando per Roma. L’adolescente ha cominciato a sentirsi male giovedì 5 e, prima di contattare il medico, ha scelto di mettersi in quarantena insieme ai familiari. Il ministro ha detto che «i loro contatti con altre persone sono stati minimi», spiegando che la contagiata e la sorella non sono andati a scuola e i genitori non si sono recati al lavoro. La paziente si trova ora ricoverata all’ospedale Mater Dei.

A Malta una seconda persona si è rivelata negativa ma è ancora in quarantena obbligatoria perché è stata vicina a un’altra a cui è stato diagnosticato il Covid-19 in Slovacchia. Le autorità, di conseguenza, stanno rintraccianto chi è stato in contatto con il paziente nelle settimane precedenti.

In Belgio, infine, ci sono stati 60 nuovi casi ed è così salito a 169 il bilancio, secondo i dati della Sanità pubblica del Paese. Dei nuovi casi, 40 sono nelle Fiandre, 15 in Vallonia e 5 a Bruxelles. Le autorità hanno affermato: «La maggior parte dei pazienti positivi hanno viaggiato di recente, ma constatiamo sempre più infezioni locali. Il numero di casi non è raddoppiato perciò è possibile che terminerà l’effetto ritorno di chi è andato in Italia del nord».