L'aggiornamento sull'epidemia

Altre 71 persone sono morte in Cina a causa del Coronavirus. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino. Inoltre, sempre nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, e sempre in Cina sono tati registrati 508 nuovi casi di Coronavirus. Il bilancio dei morti si è così aggravato a 2.663. Nel dettaglio, si sono registrati 68 morti nella provincia di Hubei (di cui 56 a Wuhan), 2 a Shandong e uno nel Guangdong. I totale dei contagi è invece salito a 77.658 mentre le persone guarite sono 2.589.

Situazione delicata anche in Corea del Sud, dove si sono registrati 60 nuovi casi di Covid-19, portando il totale a 893. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Seul. Adesso la Corea del Sud è il Paese con il maggior numero di contagi dopo la Cina.

Hong Kong, come conseguenza, ha chiuso le frontiere a chi arriva dalla Corea del Sud. Lo ha annunciato il segretario alla Sicurezza dell’ex colonia britannica, John Lee, precisando che potranno rientrare solo i residenti di Hong Kong ma che saranno messi in quarantena per due settimane.

Continua a salire, poi, il bilancio delle vittime in Iran. Secondo il sito di notizie Eghtesad Online, che cita il direttore della Medical Science University di Saveh, nella Repubblica Islamica sono morti altri due iraniani contagiati dal Covid-19. La notizia è stata rilanciata dalle tv satellitari e salirebbe così a 14 il bilancio ufficiale delle vittime.

In Vietnam, infine, tutti i 16 pazienti con il nuovo Coronavirus Covid-19, tra cui un neonato di tre mesi, sono guariti. Lo ha affermato il ministero della Salute. Un paziente è ancora monitorato in ospedale, gli altri sono stati dimessi. Più di 1.200 esami sono risultati negativi dall’inizio della crisi, e non sono stati segnalati nuovi casi da quando il sedicesimo paziente è stato diagnosticato il 13 febbraio, secondo il ministero.