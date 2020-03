I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono complessivamente 28.710 i malati, con un incremento rispetto a martedì di 2.648. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 35.713. Ma mancano i dati della Campania.

GUARITI: Sono 4.025 le persone guarite nel nostro Paese dopo aver contratto il Covid-19, 1.084 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 192. Insomma, c’è un aumento del 37%.

DECEDUTI: È salito a 2.978 il numero delle vittime. Si tratta di 475 decessi in più rispetto a ieri. Si tratta del numero più alto su base quotidiana.

TERAPIA INTENSIVA: Delle 28.710 persone contagiate dal coronavirus 14.363 sono ricoverati con sintomi, 12.090 si trovano in isolamento domiciliare e 2.257 in terapia intensiva, ovvero l’8%. Si tratta di 197 persone in più di ieri.

Borrelli ha ringraziato le forze armate per l’installazione degli ospedali da campo a Crema e Cremona. Inoltre, anche la Protezione Civile ha aperto un conto corrente per le donazioni. Borrelli, poi, ha richiamato all’esigenza di contenere al massimo gli spostamenti.