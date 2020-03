Emergenza Coronavirus in Italia

«Dobbiamo garantire la liquidità alle imprese e quindi stiamo lavorando con l’Abi (Associazione Bancaria Italiana, n.d.r.) per la sospensione dei mutui bancari, dei tributi e delle bollette su tutto il territorio nazionale e anche per le partite Iva che devono versare entro il 16 marzo. Stiamo valutando tutti gli strumenti per là sopravvivenza di professionisti e artigiani».

Così Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, a Circo Massimo su Radio Capital, che ha spiegato che «in questo primo provvedimento ci stiamo concentrando su quattro filoni, uno in parte anticipato dal decreto scorso sulle misure straordinarie per il sistema sanitario per potenziare il personale e aumentare la dotazione strumentale per l’ausilio respiratorio. L’altro è certamente il potenziamento degli strumenti di cassa integrazione, allargandolo a tutte le categorie, in modo che nessuno debba perdere il posto di lavoro o restare senza uno stipendio per le difficoltà indotte dal Coronavirus».

«L’altro canale è quello della liquidità – ha proseguito Patuanelli – dobbiamo garantire alle nostre aziende, imprese, imprenditori e artigiani, alle partite Iva di avere la liquidità per affrontare questo momento e lo si fa con due misure sostanzialmente, la sospensione di tutti i pagamenti, quindi mutui, bollette, tributi e quant’altro sul tutto il territorio nazionale. Stiamo lavorando nella direzione della scadenza prossima del 16 marzo. Stiamo valutando tutti gli strumenti per garantire alle partite Iva la sopravvivenza e anche per i professionisti e gli artigiani, stiamo valutando una serie di misure che vanno nella stessa direzione e quindi sospensione dei pagamenti esostegno al credito».

”E, poi, accesso al credito immediato – ha aggiunto il ministro – anche assieme a Cassa depositi e prestiti, Banca d’Italia, Abi stiamo ragionando e anche attraverso all’estensione delle garanzie del Fondo di garanzia per le Pmi. E poi le misure per le famiglie che in questo momento non possono andare al lavoro e hanno i bambini a casa e quindi va dato un sostegno, a chi deve pagare una baby sitter o a chi deve in qualche modo restare a casa ad accudire i figli. Anche da questo punto di vista stiamo lavorando per questo».

Sullo stesso argomento è intervenuta Laura Castelli, viceministra all’Economia, a Radio anch’io, condotto da Giorgio Zanchini, che ha svelato che nel decreto per le misure di sostegno all’economia in approvazione mercoledì ci sarà «una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi». E, rispondendo alla domanda ‘Ma anche i mutui?‘, la viceministra ha risposto così: «Mutui, tasse, è tutto sospeso». E ancora: ‘In tutta Italia?‘. La viceministra ha risposto: «Sui mutui di privati e famiglie».