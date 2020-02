Il bilancio aggiornato

A mezzanotte e mezza è partito da Ciampino il volo per il Giappone. A bordo il personale medico che andrà a soccorrere gli italiani a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena a largo di Yokohama. Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, recatosi in aeroporto, insieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli, a salutare il team: «Vi assicuro che riporteremo in Italia i nostri connazionali il prima possibile», ha affermato.

«Ho ringraziato personalmente – ha aggiunto Di Maio – tutte le donne e gli uomini che con generosità e immensa professionalità sono partiti, con un preavviso di poche ore, mettendosi al servizio dei nostri connazionali. Grazie di cuore a tutti per l’impegno».

Intanto, dalla Cina arriva una buona notizia: il numero delle persone guarite ieri, martedì 18 febbraio, dimesse dagli ospedali, si è attestato a 1.824, superando per la prima volta quello dei nuovi casi accertati di Coronavirus: 1.749. Inoltre, la Commissione sanitaria nazionale (NHC) ha comunicato che i contagi certi – togliendo quelli avvenuti nella provincia dell’Hubei, epicentro dell’epidemia – sono stati 56, in calo per il 15° giorno consecutive. Nell’Hubei, invece, è aumentato di 132 il numero delle vittime, salendo così a 1.921, ma sono diminuite le infezioni, ovvero 1.693, il dato più basso dall’11 febbraio e per il secondo giorno di seguito sotto i 2mila.

A Hong Kong, poi, si è registrata la seconda vittima. Lo ha riferito un portavoce del Princess Margaret Hospital, secondo cui il paziente, un uomo di 70 anni, ha avuto un rapido deterioramento delle condizioni di salute fino al decesso di questa mattina. L’uomo aveva condizioni di salute negative pregresse.

La Corea del Sud, infine, ha riportato 15 nuovi casi confermati di Coronavirus, portando il totale dei contagi nel paese asiatico a 46.