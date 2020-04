I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: I positivi al coronavirus sono 96.877, 1.615 in più rispetto a ieri. Da inizio emergenza i casi di coronavirus – che includono anche i guariti e le vittime – sono stati 143.626: 4.204 in più rispetto a ieri.

GUARITI: Sono oggi 1.979 le persone guarite per un totale di guariti, da inizio emergenza, di 28.470. Ieri i guariti erano stati 2.162.

DECESSI: Sono 18.279 le vittime dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 610. Mercoledì l’aumento era stato di 542.

RICOVERATI: Per il sesto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono poi ricoverati con sintomi – 86 in meno rispetto a ieri – e 64.873 sono quelli in isolamento domiciliare.