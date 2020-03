I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono complessivamente 75.528 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.648. Domenica l’incremento era stato di 3.815, più del doppio.

GUARITI: Sono 14.620 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus Covid-19. Da ieri sono guarite 1.590 persone.

DECEDUTI: Sono 812 le persone decedute da ieri a oggi portando il numero delle vittime dell’emergenza coronavirus a quota 11.591.

RICOVERATI: Sono 3.981 i malati ricoverati in terapia intensiva, 75 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.330 sono in Lombardia, con un incremento rispetto a ieri di soli due pazienti. Dei 75.528 malati complessivi, 27.795 sono poi ricoverati con sintomi e 43.752 sono quelli in isolamento domiciliare.

Infine, nelle ultime settimane sono stati effettuati 477.359 tamponi per il coronavirus.