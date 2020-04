I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: È di 85.388 il numero dei contagiati. Ieri erano 83.049: altri 2.339 contagi in un giorno. I casi totali da inizio emergenza, che includono anche il numero dei guariti e le vittime, toccano quota 119.827.

GUARITI: Sono 19.758 le persone guarite, con un aumento di 1.480 unità rispetto a ieri (quando sono stati 1.431).

VITTIME: Da ieri sono decedute altre 766 persone. Il numero totale dei decessi sale così a quota 14.681.

RICOVERATI: Sono 4.068 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.381 sono in Lombardia. Degli 85.388 malati complessivi, 28.741 sono poi ricoverati con sintomi – 201 in più rispetto a ieri – e 52.579 sono quelli in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati in totale sono 619.849.