I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sono 95.262 i positivi al Covid-19. La cifra cresce di 1.195 unità rispetto a ieri. Il numero totale dei contagiati – che include anche i guariti e i deceduti – tocca quota 139.422.

GUARITI: Sono 26.491 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 2.099 in più di ieri. È l’incremento piu’ alto mai registrato dall’inizio dell’emergenza. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.555.

DECESSI: «Da ieri contiamo 542 deceduti», ha affermato Borrelli. Il totale dei deceduti da inizio crisi è salito, quindi, a quota 17.669.

RICOVERI: Per il quinto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.693 i pazienti nei reparti, 99 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.257 sono in Lombardia, in calo di 48 rispetto a ieri. Dei 95.262 malati complessivi, 28.485 sono poi ricoverati con sintomi – 233 in meno rispetto a ieri – e 63.084 sono quelli in isolamento domiciliare.