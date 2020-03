I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’emergenza coronavirus in Italia.

Contagiati: Sono 46.638 le persone ancora contagiate dal Covid-19, 3.957 casi in più di ieri. Il totale dei casi è di 59.138 a cui vanno sottratti, per avere il totale degli attualmente positivi, le 5.476 vittime e i 7.024 guariti.

Guariti: Sono 7.024 le persone guarite, 952 in più di ieri.

Deceduti: Sale a 5.476 il numero di vittime. Si tratta di 651 decessi in più rispetto a ieri, in calo rispetto a ieri, quando si è registrato il più alto numero di vittime.

Terapia intensiva: Sono 3.009 i malati ricoverati in terapia intensiva, 142 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.142 sono in Lombardia. Dei 46.638 malati complessivi, 19.846 sono poi ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in isolamento domiciliare.

Borrelli ha affermato: «I numeri di oggi sono minori rispetto a ieri, mi auguro questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni, ma non dobbiamo abbassare la guardia», aggiungendo che «siamo più di 8 mila volontari impiegati nella gestione dell’emergenza, mille più di ieri».