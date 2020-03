L'aggiornamento della Protezione Civile

È salito a 148 il bilancio delle vittime di Coronavirus in Italia. Sono avvenuti, infatti, altri 41 decessi nel giro di 24 ore. Lo ha annunciato, nella consueta conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza, Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Nel dettaglio, i malati di Covid-19 in Italia sono oggi 3.296, con un aumento di 590 rispetto al giorno prima, pari al 21,88%, mentre ieri l’aumento era stato del 19,5%. Per quanto concerne i guariti, sono 414, 138 in più rispetto a ieri, con un incremento del 50%, mentre ieri la percentuale è stata del 72,5%. L’incremento dei decessi, invece, è del 38,3% ma ieri è stato del 35,4%.

Borrelli ha poi aggiunto che «il dato complessivo vede ricoverati con sintomi 1790 persone, in isolamento domiciliare 1155 persone, in terapia intensiva 351 persone pari al 10% della popolazione affetta dal Coronavirus». Inoltre, ha sottolineato che non è stata segnalata alcuna criticità negli ospedali.

Ora, il dettaglio dei casi, Regione per Regione: 1.777 in Lombardia, 658 in Emilia-Romagna, 380 in Veneto, 120 nelle Marche, 106 in Piemonte, 60 in Toscana, 41 nel Lazio, 45 in Campania, 21 in Liguria, 21 in Friuli Venezia Giulia, 16 in Sicilia, 12 in Puglia, 9 in Umbria, 8 in Abruzzo, 7 nella Provincia autonoma di Trento, 7 in Molise, 2 in Valle D’Aosta, 2 in Calabria, 2 in Sardegna, 1 in Basilicata e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano.

Il dato delle vittime, infine, sarà confermato soltanto dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito le cause effettive dei decessi.