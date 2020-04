I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sono 106.607 le persone ancora contagiate dal Covid-19. Si tratta di 1.189 casi in più di ieri, in linea rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.127. Il totale dei casi è di 168.941 ai quali vanno sottratte le 22.170 vittime e i 40.164 guariti. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 3.786, in aumento rispetto ai 2.667 di ieri. Tuttavia, rispetto a ieri sono stati fatti circa 17 mila tamponi in più.

GUARITI: Sono 40.164 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 2.072 più di ieri quando l’aumento dei guariti era stato di 962.

VITTIME: Sono 22.170 le vittime dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 525. Ieri l’aumento era stato di 578.

RICOVERATI: Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva. Delle 168.941 contagiate dal coronavirus 26.893 sono ricoverate con sintomi, 750 in meno di ieri, 76.778 si trovano in isolamento domiciliare e 2.936 in terapia intensiva, 143 in meno di ieri. Si tratta del dodicesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva, per la prima volta dal 21 marzo è sceso sotto i 3 mila.