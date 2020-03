Cosa dice il Decreto #IoRestoaCasa

In giro ci sono tante, troppe interpretazioni delle misure contenute sul decreto #ioRestoaCasa. E molti, ad esempio, si chiedono se e dove sia legittimo passeggiare e fare attività sportiva e motoria.

Ebbene, per evitare confusioni, basandoci su quanto riportato sul sito del Governo, a proposito delle passeggiate, si legge: «Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone».

Poi, in merito alla questione specifica dell’attività motoria, si legge: «Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo. Sono sempre vietati gli assembramenti».

Insomma, stando a quanto appena riportato, in linea teorica, il podismo si potrebbe praticare anche lontano dalla propria residenza. Anche se, a rigor di logica, andare da una parte all’altra della città significa muoversi con il proprio mezzo o con uno pubblico e, dovendo tenere in mente l’importanza della limitazione dei movimenti, la raccomandazione è di correre, quando possibile, nelle vicinanze di casa.