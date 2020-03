L'aggiornamento della Protezione Civile

Picco di vittime in Italia per il coronavirus. Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza, ha comunicato l’aggiornamento dei numeri: 2.263 contagiati e 79 morti, ovvero 27 nella sola giornata di oggi, martedì 3 marzo. Borrelli ha anche specificato che 229 persone, pari al 10% dei contagiati, è ricorso alla terapia intensiva, mentre i guariti sono 160.

Ecco i dati diffusi dalla Protezione Civile, Regione per Regione: 1.326 malati in Lombardia; 398 in Emilia Romagna; 297 in Veneto; 56 in Piemonte; 59 nelle Marche; 30 in Campania; 19 in Liguria, 18 in Toscana; 11 nel Lazio; 13 in Friuli Venezia Giulia; 5 in Sicilia; 6 in Puglia; 6 in Abruzzo; 4 in Trentino; 3 in Molise; 8 in Umbria; 1 in provincia di Bolzano, in Calabria, in Sardegna e Basilicata. L’unica regione che al momento non ha avuto casi di Coronavirus in Italia è la Valle d’Aosta.

Le vittime: 55 in Lombardia, 18 in Emilia Romagna, 3 in Veneto, 2 nelle Marche e una in Liguria. Si tratta – ha spiegato Borrelli – di persone che hanno un’età che va dai 55 anni ai 101. «Sono prevalentemente persone che hanno più di 70 anni, ci sono 80enni e 90enni, alcune con patologie pregresse».