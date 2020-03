Succede negli Stati Uniti d'America

Il coronavirus provoca anche dolorose separazioni come quella di una donna di 88 anni che deve stare lontana dal marito di 89, isolato in una casa di cura infettata nello Stato di Washington, negli USA.

Dorothy Campbell ieri, giovedì 5 marzo, ha fatto visita al marito Gene, con cui è sposata da più di 60 anni, al Life Care Center di Kirkland, dove alcuni residenti sono già morti a causa dell’infezione, come quanto riportato dalla NBC.

La donna, che vive nella vicina Bothell, in alcuni scatti che stanno facendo il giro del mondo, indossa le pantofole e parla con il consorte al telefono, guardandolo tramite la finestra che li separa. Il figlio della coppia, Charlie, infermiere in pensione del New Mexico, ha accompagnato la madre nel tragitto di quasi 13 chilometri tra la sua casa e la struttura di assistenza.

La situazione nella casa di cura è, comunque, complessa. Le famiglie degli ospiti hanno organizzato una manifestazione per esprimere le proprie preoccupazioni: «Ci lamentiamo da giorni della mancanza di informazioni», ha affermato alla stampa Kevin Connoly, il cui suocero si trova lì.

In una nota, Life Care ha dichiarato che il personale «continua a fornire assistenza ai nostri residenti. Questa è la massima priorità della struttura e dei nostri collaboratori, che sono la nostra più grande risorsa per fornire le cure». E Beecher Hunter, presidente dei centri Life Care degli Stati Uniti d’America, ha affermato: «Siamo in lutto con le famiglie che hanno perso i propri cari, persone che erano membri importanti della nostra famiglia professionale».

Stando al bollettino di giovedì 5 marzo, almeno 10 persone sono decedute nello stato di Washington e 70 sono i contagiati.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, lavarsi le mani anche dopo avere toccato i soldi.