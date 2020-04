Succede a Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa.

Crespina Lorenzana è un comune di 5mila abitanti della provincia di Pisa, in Toscana. Lì il sindaco Thomas D’Addona, come riportato su LaNazione.it, ha affermato: «Ora la mascherina ce l’avete tutti, indossatele per uscire: pena la sanzione».

In pratica, a essere multato potrebbe essere non solo il cittadino senza la mascherina ma anche il negoziante che acconsente il suo ingresso e la somma può variare dalle 400 ai 3mila euro per il primo e la sospensione dell’attività da 1 a 5 giorni per il secondo.

Il sindaco, che ha emanato una specifica ordinanza, ha affermato: «Tutti i cittadini, bambini compresi, sono stati dotati di mascherine chirurgiche. Quindi non c’è motivo alcuno di non indossarle, anche perché questo è l’unico modo per fermare il propagarsi del Covid-19».

«La mascherina chirurgica protegge gli altri dal potenziale pericolo che ognuno di noi, magari asintomatico, può costituire – ha aggiunto il primo cittadino –. Solo così, riteniamo, si possono fermare i cosiddetti vettori». Tra l’altro, nel caso in cui un cliente volesse entrare in un supermercato senza la mascherina, «il titolare, dopo averlo intimato, deve chiamare i carabinieri o la polizia municipale».

Infine, per D’Addona «è il fenomeno areosol quello pericoloso per il propagarsi del Coronavirus. E se tutti indossiamo la mascherina questo rischio è scongiurato per oltre il 90 per cento: quindi lo facciamo per tutti noi. Noi non vogliamo elevare sanzioni per fare incasso. Anzi, voglio credere e sperare che alla fine non sarà necessario farne neanche una di sanzioni per le mascherine».