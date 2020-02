Cosa succede a Wuhan, la città - focolaio dell'epidemia

Altre 139 persone sono morte ieri, venerdì 14 febbraio, nella provincia cinese dell’Hubei a causa del coronavirus, portando il totale a oltre 1.500. Lo ha reso noto la Commissione provinciale per la salute, dando notizia anche di 2.420 nuovi contagi, circa la metà del giorno precedente.

Nella città di Wuhan, il luogo in cui è comparso il Covid-2019 (il nuovo nome ufficiale del coronavirus), invece, sono ben 11 milioni le persone che si trovano ‘chiuse’ in casa. Di conseguenza, le strade sono vuote. Quotidianamente, però, ci sono decine di veicoli che diffondono sostanze chimiche, come dimostra un video condiviso su Twitter da People’s Daily, il giornale di Stato della Cina:

Full-front disinfection work has started in #Wuhan, an effort to contain the spread of #coronavirus pic.twitter.com/E3Vg8XcHTP — People’s Daily, China (@PDChina) February 10, 2020

Sui social media, seppur siano difficili da reperire, ci sono altri video che mostrano le stesse scene, come questo:

Wuhan, the epicenter of the #coronavirus outbreak, began a city-wide sterilization campaign. Chinese netizens hail the move, hoping it will lead the city back to safety. pic.twitter.com/yzsCwO9WvM — Global Times (@globaltimesnews) February 5, 2020

E come quest’altro:

Town in Hubei just upgrades their disinfection work! #Covid19 pic.twitter.com/p33HBT0evf — People’s Daily, China (@PDChina) February 11, 2020

In pratica, si nota sempre lo stesso fumo biancastro spruzzato da diversi veicoli. E si sa davvero poco su quali siano le componenti di questo prodotto chimico.

Business Insider ha sostenuto che i camion spargono soluzioni a basso contenuto di candeggina: «The Drake Company produce un prodotto per la pulizia a base di perossido di idrogeno (l’acqua ossigenata, n.d.r.) che è stato originariamente sviluppato per neutralizzare gli agenti di guerra biologica e chimica. D7 uccide i virus sulle superfici dure e sui tessuti fino a otto ore prima di degradare in acqua non potabile, il che lo rende molto più resistente di una candeggina e di un getto d’acqua». Ci sono, comunque, dubbi sull’efficacia di quest’azione disinfestante.