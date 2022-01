36 voti alla prima chiama

L’ex giudice costituzionale Paolo Maddalena è risultato il più votato nel primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica con 36 voti, tutti provenienti da ex parlamentari del MoVimento 5 Stelle, confluiti nel Gruppo Misto e in Alternativa c’è.

Maddalena, 85 anni, nato a Napoli, è un ex magistrato e vice presidente emerito della Corte Costituzionale.

Nella nota diffusa dai deputati e senatori che hanno votato per Maddalena si legge: “Per individuare una figura di alto profilo morale e tecnico da proporre per l’ormai prossima elezione del presidente della Repubblica, si e’ aperto un confronto tra parlamentari del Gruppo Misto di Camera e Senato all’opposizione, che ha portato all’indicazione del professor Paolo Maddalena”.

Maddalena, docente di diritto romano, è una “figura super partes, lontana da appartenenze politiche: ha messo al centro della sua opera di magistrato, docente universitario e giudice costituzionale (vice presidente della Consulta) la tutela dei beni pubblici demaniali, della legalità, della sovranità popolare e della nostra Costituzione. Per queste ragioni riteniamo possa essere una figura tra le più importanti sulla quale tutte le forze politiche potrebbero convergere. Invitiamo ad esprimere il proprio voto per una personalità in grado di incarnare pienamente le caratteristiche di garante della Costituzione e dei diritti del popolo italiano”.

Paolo Maddalena, che il prossimo 27 marzo compirà 86 anni, entrato in Magistratura nel 1971, è stato anche Procuratore regionale del Lazio della magistratura contabile dal 1995. Tra gli incarichi ricoperti anche quello di Capo di gabinetto del ministro della Pubblica Istruzione Gerardo Biano (1989 – 1991) e Capo ufficio legislativo presso il Ministero dell’Ambiente. Il 10 dicembre 2010 la nomina di vicepresidente della Corte Costituzionale e tra il 30 aprile e il 6 giugno ha anche svolto le funzioni di presidente. Il mandato si è concluso il 30 luglio 2011.

Maddalena in passato ha proposto anche una moneta parallela all’euro: infatti, è noto per le sue idee anti europeiste, anti atlantiste, sovranistee protezioniste. Si è spesso scagliato contro la Banca Centrale Europea.