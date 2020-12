Dove si compra, quanto costa, è legale?

Ne hai sentito vantare i (numerosi!) benefici dagli amici che ne fanno uso costante e sei intenzionato a comprare cannabis legale su theweedzard.com? Quella che segue è una breve guida a cosa sapere prima di acquistare erba legale o altri prodotti a base di CBD e cannabinoidi: sulla materia, infatti, rischia di esserci sempre molta confusione.

Il dubbio forse più frequente è se la marijuana light è legale in Italia. In breve la risposta è: sì. Se così non fosse, del resto, non potrebbe essere venduta online e nei negozi specializzati. Quella che viene comunemente chiamata cannabis light o marijuana light è, infatti, un derivato da una varietà di canapa, la cosiddetta cannabis sativa, che contiene THC, il principio attivo responsabile degli effetti stupefacenti, in percentuale minore allo 0.2%, soglia che già prima che tutta la cannabis fosse cancellata dall’elenco degli stupefacenti era accettata in Italia. Ne deriva che la coltivazione delle infiorescenze e il consumo di prodotti a base di CBD è completamente consentito nel nostro Paese. Fai attenzione, invece, se stai cercando di acquistare online cannabis light e fartela spedire all’estero: non tutti gli stati hanno le stesse politiche a riguardo.

La conseguenza di quanto appena detto è che puoi tranquillamente assumere cannabis light senza aver timore di come questa possa incidere sulla tua produttività sul lavoro o nello studio, sulla tue capacità di concentrazione o sulla guida: la marijuana light non è una sostanza stupefacente e non si comporta come tale. Da cosa deriva, allora, quel vago senso di euforia che qualcuno dice di provare quando fuma e-liquid al CBD o assume erba light in altro modo? Anche con una bassa concentrazione di THC, la marijuana è capace di indurre un certo senso di rilassamento e di fungere da regolatore dell’umore: da qui il senso di benessere psicologico che si può provare. Il resto lo fa la suggestione: consumata in compagnia e per una serata all’insegna dello svago, gran parte dell’efficacia della cannabis light deriva in realtà da una sorta di effetto placebo.

Tra le cose da sapere prima di acquistare erba legale c’è però sicuramente che, se sei periodicamente sottoposto a dei test antidroga (sul lavoro, eccetera), questi potrebbero rilevare la presenza di THC nel sangue. Una buona idea è, insomma, diradarne l’uso in prossimità dei check-up.

Con ogni probabilità, se sei giunto a informati su dove e come poter acquistare marijuana light in Italia, non hai bisogno di conoscerne i benefici. Questo non vuol dire che non possa essere utile accennare almeno ad alcuni benefici meno noti della cannabis legale come il potere antiossidante per esempio: è per questo che da tempo è usata in dermatologia per curare acne e psoriasi e che oggi spopolano creme e cosmetici a base di cannabis, con effetto anti-aging. Molti apprezzano, poi, la cannabis legale per la sua capacità di calmare il senso di fame, soprattutto quando si tratta di fame nervosa, e di riattivare il metabolismo: quello che potresti non immaginare è, insomma, che i prodotti a base di CBD possono aiutarti a perdere peso e a ritrovare la tua forma fisica.

Sono sicuri? E posso assumerli in totale autonomia? Se scegli dei prodotti di buona qualità, derivati da canapa coltivata biologicamente, non dovresti correre rischi quanto, per esempio, alla presenza di pesticidi o altre sostanze dannose. Allo stesso modo, se ti attieni scrupolosamente alle indicazioni presenti su etichette e confezioni, è difficile che si presentino effetti collaterali (a meno di allergie e ipersensibilità ai principi attivi). Per maggiore sicurezza, però, valuta di aumentare progressivamente la quantità di marijuana legale che assumi e, se scegli di assumere olio di CBD, parti con prodotti a bassa o media concentrazione. Per il resto, finché si tratta di derivati dalla cannabis con THC inferiore allo 0.2% non hai bisogno di alcuna prescrizione medica: ciò non toglie che se li usi per curare alcune patologie, sentire il medico di fiducia o attenersi alle indicazioni dello specialista rimane consigliato. Anche perché, ed è questa forse la cosa da sapere prima di acquistare erba legale più importante, nessuno di questi prodotti dovrebbe sostituirsi a terapie e cure tradizionali. La cannabis light dovrebbe restare un plus e i suoi benefici risultano amplificati da uno stile di vita sano e da buone abitudini.

Cosa preferire infine tra CBD oil, capsule di cannabidiolo o tisane e infiorescenze di marijuana legale? Anche in questo caso non c’è una risposta unica. Ciascuna formulazione di CBD è più indicata e, soprattutto, più efficace in alcuni casi rispetto ad altri: l’olio di CBD è ideale, per esempio, non solo per un uso topico ma anche per essere utilizzato in cucina, mentre le capsule di CBD vanno assunte direttamente per via orale e possono risultare più pratiche, soprattutto quando si è fuori casa e non si abbia modo di fare attenzione al dosaggio. Scegli la forma di CBD che trovi più familiare, ma fai attenzione soprattutto alla concentrazione.