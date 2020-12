Quando utilizzarla e come ottenerla

La posta elettronica certificata è una casella di posta elettronica che permette di effettuare l’invio di email dal valore legale, ovvero molto simili ad una raccomandata. Il valore legale della stessa deriva dalla cosiddetta notifica di ricezione, quando il destinatario apre la mail infatti automaticamente il mittente ne verrà reso edotto. Il meccanismo non è molto diverso dalla raccomandata con relata di notifica, l’unica differenza è che la PEC è estremamente più veloce rispetto a quest’ultima.

Quando è possibile utilizzare la PEC come raccomandata

La posta elettronica certificata sta assumendo un’importanza sempre maggiore tra i privati cittadini, essa infatti consente innanzitutto di inviare messaggi e documenti agli uffici della Pubblica Amministrazione. Consente inoltre di convocare comodamente, e in tutta sicurezza, le assemblee o le giunte degli organi collegiali. La PEC è fondamentale inoltre se si ha intenzione di disdire una polizza assicurativa o un contratto di fornitura senza recarsi fisicamente in ufficio.

Come ottenere l’indirizzo di posta elettronica digitale

È molto semplice attivare una casella di posta elettronica certificata, tutti possono averne una e ad oggi non esiste nessuna limitazione alla creazione delle stesse, il che significa che una persona può possedere uno o più indirizzi PEC. Per avere una PEC posta certificata online è sufficiente cercare in rete l’offerta che maggiormente soddisfa le proprie esigenze. Per attivarla occorrono soli pochi minuti, scegliere il piano desiderato, inserire le proprie credenziali, il metodo di pagamento e il gioco è fatto. È possibile scegliere lo spazio della casella e il meccanismo della notifica di ricezione del messaggio.

Diversamente dalle classiche mail, è consigliabile inserire il proprio nome e cognome (o nome della persona giuridica) durante la creazione della PEC posta certificata in modo da poter essere subito identificati. Una volta fatto tutto ciò il gioco è fatto, ed accedere alla propria casella è molto semplice: o si accede alla webmail o nell’apposita applicazione (ove esistente).

Come funziona la PEC

I messaggi inviati a mezzo PEC vengono spediti tra due (o più) caselle di posta elettronica certificata. Il messaggio viene immediatamente raccolto dal gestore del dominio certificato che provvede a racchiuderlo in una sorta di busta di trasporto sulla quale applica una firma elettronica. Quest’ultimo passaggio è fondamentale, la firma elettronica infatti garantisce non solo da chi proviene quel determinato messaggio ma anche la sua immodificabilità. Una volta fatto tutto ciò, il gestore PEC del soggetto destinatario verifica l’esistenza della firma e in caso di esito positivo lo consegna immediatamente al destinatario. Ovviamente tutti questi passaggi avvengono quasi immediatamente.

Possibile obbligo di utilizzo della PEC per gli automobilisti

Secondo alcune indiscrezioni pare che il nuovo codice della strada potrebbe introdurre l’obbligo di possedere una PEC a tutti gli automobilisti, il motivo? In questo modo è possibile ridurre al minimo l’uso della carta. Le contravvenzioni infatti potranno essere inviate direttamente nella casella di posta elettronica. Lo scopo è quello di sostenere al meglio la creazione del domicilio digitale, abolendo del tutto così l’ormai vetusta raccomandata cartacea.