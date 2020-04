Requisito essenziale: la conoscenza

Sempre più spesso oggi le principali strategie di marketing delle grandi aziende passano attraverso la rete. Forse non tutti lo sanno, ma internet è il principale palcoscenico anche per le PMI, molte delle quali purtroppo nel nostro Paese non sono consce di questo. Da un certo punto di vista questa parziale arretratezza può essere sfruttata dalle piccole e medie imprese, perché possono ancora trovare molto spazio online, senza dover investire cifre elevate.

Purtroppo non ci si improvvisa esperti di digital marketing; volendo importanti realtà come Italiaonline. Sono infatti disponibili sia servizi completi, di creazione di siti internet e di campagne pubblicitarie online, sia corsi appositamente studiati per le imprese, in modo da renderle quasi autonome in questo ambito. Dopo aver acquisito tutte le conoscenze necessarie ci si può dedicare alla costruzione di una strategia di marketing, perché la pubblicità online non è fatta di eventi sporadici e di dilettanti allo sbaraglio.

Costruire una strategia

Sempre più spesso il marketing digitale si configura come una strategia a lungo termine, che comincia dalla costruzione di un sito internet aziendale di successo. Le pagine internet di un’impresa devono rappresentarla di fronte ai propri clienti. Svolgono vari scopi, servono infatti per informare la clientela, ma anche per costruire una certa autorevolezza, visibilità e prestigio. Queste cose non si ottengono con siti raffazzonati all’ultimo secondo, di bassa qualità e poveri di informazioni.

Un buon sito deve invece essere costruito con cura e attenzione, possibilmente aggiornando periodicamente le informazioni. La strategie di marketing deve essere costruita poi considerandone gli scopi principali, che riguardano il mettersi in contatto con i propri clienti. Nell’immediato per informarli di un’offerta commerciale, di un nuovo servizio o di un nuovo prodotto, nel lungo termine per stabilire una relazione che duri nel tempo, il segreto della fidelizzazione del cliente.

Il social media marketing

Molte aziende che si affacciano solo oggi su internet sono particolarmente attirate dai social media, tanto che utilizzano quasi esclusivamente questa metodologia di contatto con i clienti. In effetti i social media sono una parte importante del marketing online, basata anche sul fatto che l’italiano medio che usa internet regolarmente si connette ogni giorno ai social, per circa 2 ore quotidiane. Visto però che internet si muove con grande velocità è sempre consigliabile evitare di recludersi in un singolo ambito, profondendo la gran parte dei propri sforzi lungo un’unica direzione.

Già oggi non è così facile stabilire quale sarà il social network preferito domani; inoltre il pubblico dei social varia continuamente, spostandosi da una proposta all’altra. Insieme alle strategie di social media marketing è quindi importante anche costruire strategie di marketing al di fuori dei social, in altri ambiti della rete. Questa visione va costruita a monte, in una strategia di marketing più ampia, che comprenda anche i social ma senza vederli come unico canale di comunicazione con il proprio pubblico. O si rischia nel breve termine di perdere i canali di comunicazione con il cliente.