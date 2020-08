È successo negli Stati Uniti d'America

Un uomo e una donna, marito e moglie, originari della Florida (USA), erano convinti che il Covid-19 fosse una bufala ma si sono ammalati entrambi e la donna è morta a causa dell’infezione.

Sia Brian Lee Hitchens che la moglie Erin hanno contratto il virus a maggio. Brian si è ripreso ma la donna non ce l’ha fatta.

Entrambi avevano letto sui social media alcune teorie complottistiche che sostengono che il corononavirus sia simile al virus dell’influenza e che sia collegato al 5G, quindi hanno pensato che l’infezione non fosse per niente grave.

Brian ed Evin, pertanto, hanno ignorato le raccomandazioni degli esperti – come l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale – e hanno continuato a vivere come se nulla stesse accadendo. Erin, tra l’altro, soffriva già di asma e disturbi del sonno.

La coppia, quindi, una volta ammalata nel mese di maggio, non ha cercato assistenza medica. Il marito, parlando alla BBC, ha detto che ora avrebbe desiderato avere ascoltato i consigli degli esperti e che spera di essere stato perdonato dalla moglie.

L’uomo ha affermato: «Questo è un vero virus che colpisce le persone in modo diverso. Non posso cambiare il passato. Posso soltanto vivere oggi e fare scelte migliori per il futuro». Brian ha aggiunto che la moglie ora è in pace e «non soffre più». Inoltre, nonostante le manchi, Erin si trova in un «posto migliore».

Brian ha anche pubblicato un post su Facebook per invitare gli altri a non credere alle teorie complottistiche che girano sui social media, rimarcando che questo virus «non è qualcosa con cui incasinarsi la vita». E ancora: «Se devi uscire per favore usa la saggezza e non essere sciocco come sono stato io, così non ti succederà la stessa cosa che è capitata a me e a mia moglie».